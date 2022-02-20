Выходные в марте: сколько и когда будут отдыхать украинцы

В марте у украинцев будет четырехдневный уик-энд

В первом месяце весны жителей Украины ожидает девять официальных выходных дней. Дополнительные два дня для отдыха украинцы получат благодаря Международному женскому дню, который обычно отмечается 8 марта.

Как информирует портал "change.ua", с 31 календарного дня, только 22 будут рабочими и девять — выходными.

В текущем, 2022 году, Международный женский день, который украинцы празднуют 8 марта, приходится на вторник. Официально этот день будет нерабочим. Кроме того, понедельник, 7 марта, также сделают выходным и, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 26 августа 2021 года, перенесут его на следующую субботу, 12 марта.

Следовательно, жителей Украины ожидает некий четырехдневный уик-энд с субботы по вторник, то есть 5, 6, 7 и 8 марта соответственно.

Что касается других нерабочих дней, то это уже привычные субботы и воскресенья – 13, 19 и 20, 26 и 27 марта.

Также следует отметить, что в течение марта 2022 никаких сокращенных рабочих дней, согласно действующему законодательству, не предусматривается.

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