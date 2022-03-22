"Масяня" порівняла путіна з Гітлером і запропонувала йому зробити харакірі (відео)

У мультфільмі назвали володимира путіна злочинцем.

У вівторок, 22 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну автор мультфільму "Масяня" Олег Куваєв опублікував нову серію, яка повністю присвячена війні в Україні.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Masyanya Kuvaeva.

У мультфільмі порівняли президента росії володимира путіна з Адольфом Гітлером, а росіян — з фашистами. Крім того, були показані справжні кадри розбомблених українських міст, зокрема наслідки бомбардування пологового будинку у Маріуполі.

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"Довелося народитися в країні, в якій ніколи свободи не було. У нас весь час який-небудь тиран, шизоїдний параноїк творить всяке гі*но", — сказала Масяня в одному з епізодів.

Крім того, Куваєв показав, як росія перетворилася на похмуре місце, де люди доносять один на одного, а поліція будь-якої миті може увірватися в будинок, щоб знайти "зрадника". Масяня в результаті знаходить бункер путіна, де той сидить за довгим столом. Там кривавий диктатор зізнається, що напав на Україну, адже "українці живуть вільно та не слухаються його". Потім Масяна дістала меч "Вакідзасі" і запропонувала путіну зробити харакірі.

Менш ніж за добу 160-й епізод під назвою "Вакідзасі" переглянули понад 750 тисяч людей.

"Смутні й похмурі часи настали. Гумор іде в підпілля. Я в курсі, що в коментарі набіжать рашисти і я не встигну їх вичищати. Так що ви там обережніше... Таке моє розуміння того, що відбувається", — написав автор серії під відео.

Раніше повідомлялося, що російська акторка відкрито виступила проти війни в Україні, хоча її батько-актор підтримує путіна.