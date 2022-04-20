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"Зірка мережі", яка кликала окупантів, передумала і записала вибачення: "Дякую ЗСУ. Путін - х***ло"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Колаборантка з Лисичанська записала вибачення Новина оновлена 20 квітня 2022, 21:38
Колаборантка з Лисичанська записала вибачення

Дівчина просить пробачити її за те, що наговорила зайвого

Новоспечена "зірка мережі", яка публічно говорила, що чекає на окупацію свого рідного міста, записала відеозвернення, у якому просить вибачення за свої слова та дякує українським військовим, які її обороняють.

Відеозаписом у середу, 20 квітня, поділилося видання "Інформатор".

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З'ясувалося, що дівчина на ім'я Валерія є переселенкою з Лисичанська Луганської області. З рідного міста вона втікла у Дніпро. Перебуваючи там, вона у розмові зі своїм товаришем заявляла, що чекає, коли росія захопить Лисичанськ і вона зможе повернутися додому.

У відеозверненні дівчина подякувала людям, які прихистили її у Дніпрі, а потім вибачилася за те, що наговорила багато зайвого. Після цього вона подякувала ЗСУ за захист.

Однак, користувачі мережі майже одноголосно заявили, що словам дівчини не вірять і вибачитися за сказане вже надто пізно.

Нагадаємо, що Валерія стала "зіркою мережі" після того, як 19 квітня виклала в Instagram запис своєї розмови з другом, який виїхав з країни після початку бойових дій. Вона поцікавилася у знайомого, чи планує він повертатися в Україну, на що почула відповідь: "Поки росія не прийде, то ні".

"Так, я теж вже сподіваюся, що нас захоплять, і я зберуся і поїду додому, бо я вже дуже хочу додому", — відповіла на це дівчина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі її досить швидко знайшли місцеві активісти, після чого передали правоохоронним органам.

Теги:
#Україна #Росія #Дніпро #Лисичанськ #Війна #Колаборанти
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