"Як нас обікрали": історія дівчинки-переселенки у Києві зворушила мережу

Українці приречені на перемогу, адже ціною власних життів обороняють землі Батьківщини від ворога

російські окупанти, які прийшли з війною на українські землі вчиняють неабиякі звірства по відношенню до мирного населення України. Проте найжахливішим злочином росіян є те, що вони відбирають дитинство у маленьких українців. Одним з доказів цього злочину стала ситуація, котра відбулася в одному зі столичних сервісів по ремонту техніки, куди жінка-переселенка прийшла із маленькою донечкою, аби привести до ладу свій старенький телефон.

Як розповіли у сервісі, українка живе разом із дитиною у хостелі, грошей у них обмаль, а займатися пошуком роботи без мобільного та інтернету вкрай важко. Поки мати спілкувалася з менеджером, її 8-річна донечка з цікавістю розглядала все навкруги, поки її погляд не зачепився за велику коробку із цукерками, яку виставили для відвідувачів. За словами дівчинки, очі якої одразу спалахнули дитячою радістю, "шоколад їй снився вночі і вона дуже давно його не їла". Менеджер, звичайно, запропонував малій взяти цукерку, після чого вона ще три-чотири рази нібито "випадково" підходила до коробки і "непомітно крала" солодощі, поки ремонтувався мамин телефон.

За кілька днів дівчинка зазирнула до сервісу знову та попросила попити, мовляв, гралася на дитячому майданчику біля офісу і втомилася. Випивши води і трохи побродивши по менеджерській, дитина знову зробила нібито непомітний "набіг" на ящик із шоколадками і "вкрала" ще декілька з них.

Так вона заходила майже щодня, під різними приводами: то в туалет сходити, то випити води, то розповісти свої дитячі історії, з ким подружилася сьогодні, що робила. Іноді жалкувала, що перестала бачитися з друзями "з минулого життя", уривками розповідала про життя під час війни та евакуацію.

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"Кожен захід дівчинки супроводжувався особливістю — вона ховала і виносила з офісу по чотири-п'ять цукерок, і, проходячи коридором до виходу, втягувала живіт і притискала руки до боків, намагаючись прикрити свої злодійські кишеньки. Чомусь їй здавалося, що цукерки зрадливо стирчать з кишень, і якщо вона витягнеться в струнку і невисоко підніматиме ноги, це буде не так помітно", — йдеться в тексті публікації на сторінці в соцмережі сервісу.

Такі "набіги" тривали близько півтора тижня. Але одного дня дитина прийшла до сервісу з мамою, котра все ж спіймала малечу на гарячому. Дівчинка принесла із собою півлітрову банку-скарбничку, де лежала пара десятків монет. Мала простягнула свої заощадження менеджерам та сказала "тут все, що в мене є, вибачте, я брала у вас цукерки". Вибравши та взявши найдрібнішу монетку, працівник запевнив маму та дівчинку, що все нормально, адже вони їх клієнти.

Після розмови із переселенцями, менеджер приніс із кухні пару коробок цукерок, які презентували клієнти, та вручив дівчинці, заспокоюючи таким чином її сором.

У коментарях під постом компанії користувачі мережі відзначають, що ця історія може розчулити будь-кого. Більшість наголошує, що від прочитаного відчувають сум та плачуть від щастя одночасно. Дехто обурливо звинувачує окупантів у крадіжці найдорожчого — дитинства української малечі, за їх страх та голод. А деякі відмічають, що українці просто не можуть програти війну з росією, адже просто приречені на перемогу.

Реакція користувачів мережі

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