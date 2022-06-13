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Відомий бренд косметики "відзначився" роботою в рф: "З Україною в серці та рублем у кишені"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Французький бренд не припинив роботу у росії Новина оновлена 13 червня 2022, 16:47
Французький бренд не припинив роботу у росії

При цьому компанія говорить про допомогу українцям

Відомий французький виробник косметики Yves Rocher після російського вторгнення в Україну не припинив свою роботу на території держави-агресора. При цьому на українському сайті компанії зазначається, що вони займаються благодійністю й передають засоби гігієни на потреби українців.

На це звернула увагу журналіста Bihus.Info Леся Іванова на власній сторінці у Facebook.

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Журналістка прикріпила два скриншоти сайтів Yves Rocher — українського та російського. На домені UA йдеться про підтримку українців, співпрацю з благодійними фондами, які допомагають тим, хто цього потребує. А от на домені RU, який також успішно функціонує, пропонують нову програму лояльності для росіян.

"Насправді варто забути про бла-бла і подивитися цифри, тоді все стає дуже просто: в Україні компанія має 90 магазинів, а в мордорі — 440 і ще 20 салонів. Це дофіга бабла — і саме бабло сьогодні стає вирішальним для деяких комерсів. Хоча з цього бабла в мордорі буде дофіга податків. З яких буде дофіга нових ракет. Від яких буде багато нових жертв і біженців. Яким потім можна великодушно щось жертвувати. З чимось то там в серці", — зазначила Леся Іванова.

Інформація на українському сайті Yves Rocher
Інформація на українському сайті Yves Rocher
Інформація на російському сайті Yves Rocher
Інформація на російському сайті Yves Rocher

Варто зазначити, що цей бренд французької косметики є досить популярним в Україні й багато хто користується його продукцією. Однак, чи вдасться компанії "всидіти на двох стільцях", працюючи в Україні та Росії паралельно — питання відкрите.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський жорстко розкритикував бренди, які продовжують працювати в росії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Yves Rocher