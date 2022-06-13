Відомий бренд косметики "відзначився" роботою в рф: "З Україною в серці та рублем у кишені"

При цьому компанія говорить про допомогу українцям

Відомий французький виробник косметики Yves Rocher після російського вторгнення в Україну не припинив свою роботу на території держави-агресора. При цьому на українському сайті компанії зазначається, що вони займаються благодійністю й передають засоби гігієни на потреби українців.

На це звернула увагу журналіста Bihus.Info Леся Іванова на власній сторінці у Facebook.

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Журналістка прикріпила два скриншоти сайтів Yves Rocher — українського та російського. На домені UA йдеться про підтримку українців, співпрацю з благодійними фондами, які допомагають тим, хто цього потребує. А от на домені RU, який також успішно функціонує, пропонують нову програму лояльності для росіян.

"Насправді варто забути про бла-бла і подивитися цифри, тоді все стає дуже просто: в Україні компанія має 90 магазинів, а в мордорі — 440 і ще 20 салонів. Це дофіга бабла — і саме бабло сьогодні стає вирішальним для деяких комерсів. Хоча з цього бабла в мордорі буде дофіга податків. З яких буде дофіга нових ракет. Від яких буде багато нових жертв і біженців. Яким потім можна великодушно щось жертвувати. З чимось то там в серці", — зазначила Леся Іванова.

Інформація на українському сайті Yves Rocher

Інформація на російському сайті Yves Rocher

Варто зазначити, що цей бренд французької косметики є досить популярним в Україні й багато хто користується його продукцією. Однак, чи вдасться компанії "всидіти на двох стільцях", працюючи в Україні та Росії паралельно — питання відкрите.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський жорстко розкритикував бренди, які продовжують працювати в росії.