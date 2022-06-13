Подарунок на 50-річчя: українці збирають гроші для братів-близнюків із ЗСУ, які воюють з окупантами
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Для того, щоб "робити смерть" загарбникам, українським захисникам потрібне сучасне озброєння
Брати-близнюки з міста Києва, які боронять землі Батьківщини з перших днів російського вторгнення, збирають гроші на нову гвинтівку. Кількома днями раніше киянам, які наразі перебувають у складі Збройних сил України, виповнилося по 50 років, тож саме грошова допомога з тилу стане для хлопців найкращим подарунком на свято.
Про збір коштів для придбання братам Шевченкам нової гвинтівки, аби ті успішно ліквідували російських загарбників, на своїй сторінці в соцмережі повідомив Андрій Селіванов. Він відзначив, що зброя потрібна бійцям, аби швидше наблизити перемогу України у боротьбі з агресором.
"Обожнюю цих хлопців! Боронять країну з перших хвилин, у самих гарячих місцях. Давайте зробимо їм подарунок на днюху, знаю, що вони збирають на гвинтівку", – йдеться в тексті його публікації.
"Телеграф" вирішив не залишатися осторонь і закликає всіх небайдужих допомогти братам-героям, які подовжують росіянами чергу до пекла у найгарячіших куточках України.
Перерахувати гроші для придбання гвинтівки братам-близнюкам можна за цим номером: 5168752013740538 (Шевченко Олександр).
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці ведуть збір коштів, аби придбати два автомобілі котикам із Збройних сил України, які наразі перебувають в одній з найгарячіших точок, де ведуться бої з окупантами — у Сєвєродонецьку.
Також нагадаємо, що "Телеграф" спільно з виданням OBOZREVATEL вирішив оголосити збір грошей для придбання медичного обладнання для клінік, які займаються лікуванням дітей, що постраждали від російського вторгнення.