Літній відпочинок у Карпатах – наскільки це безпечно та які ціни

Як це — відпочивати в єдиному більш-менш безпечному місці України

Літній відпочинок у 2022 році через російську агресію проти України став для багатьох українців непростим завданням – виїхати за кордон можуть лише жінки, діти та чоловіки, вільні від призову, а внутрішній утруднений чи небезпечний.

По суті, єдиним безпечним місцем для літнього відпочинку в Україні, та й то умовно, можна назвати Карпати.

Хоча періодично західні регіони країни опиняються під ракетним обстрілом окупантів, загалом саме там сьогодні розташовані найбезпечніші місця відпочинку для українців. Щоправда, за безпеку доводиться платити, і дуже дорого, насамперед це стосується найпопулярніших і найвідоміших курортів на кшталт Буковеля та Трускавця.

Військова агресія Росії призвела до того, що багато карпатських курортів перетворилися по суті на місця життя для VIP-біженців з багатьох міст України. В результаті місця в багатьох готелях вже давно в дефіциті, а ціни в тому ж Буковелі дуже відрізняються.

2205 гривень коштуватиме номер у готелі F&B Spa Resort;

дещо дешевше, 1700 гривень, коштуватиме номер у MARION SPA;

найдешевший готель Alpin Hotel обійдеться лише у 600 гривень за номер.

Більш доступними ціни виглядають на Закарпатті, куди путівка на двох дорослих на 2 тижні може коштувати 15 тисяч гривень.

Популярним був і відпочинок у санаторіях у Вінницькій області, де ціни куди доступніші, але після ракетного терору, влаштованого Росії щодо українських міст, у тому числі Вінниці, цей напрямок явно втратить частину відпочиваючих.