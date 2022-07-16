Летний отдых в Карпатах – насколько это безопасно и какие цены

Каково это — отдыхать в единственном более-менее безопасном месте Украины

Летний отдых в 2022 году из-за российской агрессии против Украины стал для многих украинцев непростой задачей – выехать за границу могут только женщины, дети и мужчины, свободные от призыва, а внутренний затруднен или опасен.

По сути единственным безопасным местом для летнего отдыха в Украине, да и то условно, можно назвать Карпаты.

Хотя периодически западные регионы страны оказываются под ракетными обстрелами оккупантов, в целом именно там сегодня расположены самые безопасные места отдыха для украинцев. Правда за безопасность приходится платить, и весьма дорого, прежде всего это касается наиболее популярных и известных курортов вроде Буковеля и Трускавца.

Военная агрессия рф привела к тому, что многие карпатские курорты превратились по сути в места жизни для VIP-беженцев из многих городов Украины. В итоге места во многих отелях уже давно в дефиците, а цены в том же Буковеле весьма разнятся:

в 2205 гривен обойдется номер в отеле F&B Spa Resort;

несколько дешевле, 1700 гривен, будет стоить номер в MARION SPA;

самый дешевый отель Alpin Hotel обойдется всего в 600 гривен за номер.

Более доступными цены выглядят в Закарпатье, куда путевка на двоих взрослых на 2 недели может обойтись от 15 тысяч гривен.

Популярным были и отдых в санаториях в Винницкой области, где цены куда доступнее, но после ракетного террора, устроенного рф в отношении украинских городов, в том числе Винницы, это направление явно потеряет часть отдыхающих.