Сезон не зарадив: страшні ціни на овочі в магазинах вразили українців

Навіть звичайна цибуля подекуди дорожча 30 гривень

Навіть попри те, що в Україні зараз сезон на овочі, ціни на звичні для українців продукти залишаються захмарними. Зазвичай наприкінці літа — початок осені морква, цибуля та капуста коштували всього лише по кілька гривень за кілограм, проте цього року розцінки б’ють цінові рекорди.

Журналісти видання "Главком" вирішили пройтися по магазинах та порівняти вартість овочів у кількох українських містах.

Так, у супермаркетах української столиці — міста Києва, за кілограм звичайної ріпчастої цибулі доведеться викласти 26,29 гривень. Ціна на білокачанну капусту також зросла – 18,95 гривень. Водночас сезонна морква обходиться киянам у 22,95 гривень.

Ціна на сезонні овочі у Києві

Луцьк, на відміну від Києва, шокував ще більшими цінами.

Звичайна цибуля у луцьких магазинах коштує 30,95 гривень, капуста – 25,90 гривень, а морква – 29 гривень за кілограм.

Ціни на сезонні овочі у Луцьку

Найбільші ціни на овочі зафіксували у Чернівцях. Там жителі міста купують кілограм цибулі та моркви по 32 гривні. Водночас білокачанна капуста обходиться у чернівецьких супермаркетах у 25 гривень.

Ціни на овочі у магазинах Чернівців

Варто відзначити, що в Україні зараз триває збір сезонного врожаю овочів, проте ціни на них суттєво збільшилися в порівнянні з попереднім роком. Водночас спостерігається здорожчання й інших продовольчих товарів.

Згідно з даними міжнародного рейтингового агентства Fitch, в Україні економічна ситуація лише погіршуватиметься. Головними чинниками здорожчання продуктів, які користуються найбільшим попитом серед українців, експерти вважають бойові дії в країні та високий бюджетний дефіцит. Крім того, не менш важливими факторами є скорочення економіки, зростання державного боргу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні знову змінилися ціни на паливо та пояснив, що саме на це повпливало.

Також нагадаємо, що, попри здорожчання цін на біль вживані серед українців продукти, деякі з них все ж ціні частково впали.