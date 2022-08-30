Сезон не помог: страшные цены на овощи в магазинах поразили украинцев

Даже обычный лук кое-где дороже 30 гривен

Несмотря на то, что в Украине сейчас сезон на овощи, цены на привычные для украинцев продукты остаются заоблачными. Обычно в конце лета — начало осени морковь, лук и капуста стоили всего несколько гривен за килограмм, однако в этом году расценки бьют ценовые рекорды.

Журналисты издания "Главком" решили пройтись по магазинам и сравнить стоимость овощей в нескольких городах.

Так, в супермаркетах украинской столицы — города Киева, за килограмм обычного репчатого лука придется выложить 26,29 гривен. Цена на белокочанную капусту также выросла – 18,95 гривен. В то же время, сезонная морковь обходится киевлянам в 22,95 гривен.

Цена на сезонные овощи в Киеве

Луцк, в отличие от Киева, шокировал еще большими ценами.

Обычный лук в луцких магазинах стоит 30,95 гривен, капуста – 25,90 гривен, а морковь – 29 гривен за килограмм.

Цены на сезонные овощи в Луцке

Самые большие цены на овощи зафиксировали в Черновцах. Там жители города покупают килограмм лука и моркови по 32 гривны. В то же время белокочанная капуста обходится в черновицких супермаркетах в 25 гривен.

Цены на овощи в магазинах Черновцов

Следует отметить, что в Украине сейчас идет сбор сезонного урожая овощей, однако цены на них существенно увеличились по сравнению с предыдущим годом. В то же время наблюдается удорожание и других продовольственных товаров.

Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch, в Украине экономическая ситуация будет только ухудшаться. Главными факторами удорожания продуктов, пользующихся наибольшим спросом среди украинцев, эксперты считают боевые действия в стране и бюджетный дефицит. Кроме того, не менее важными факторами являются сокращение экономики, рост госдолга, снижение валютных резервов и снижение экспортных доходов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине снова изменились цены на топливо и объяснил, что именно на это повлияло.

Также напомним, что, несмотря на удорожание цен на боль, употребляемые среди украинцев продукты, некоторые из них все же цены частично упали.