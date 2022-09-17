Утеплення житла мінеральною ватою: топ-6 порад на зиму

Утеплення мінеральною ватою можливе як ззовні, так і всередині.

Зима буде складною — про це кажуть більшість експертів і навіть український уряд. Метеорологи наголошують, що зима буде доволі теплою, але не буде сильно відрізнятися від попередньої. Тож готуватися до неї слід заздалегідь. Серед надійних шляхів утеплення оселі — мінеральна вата. Нею можна утеплювати і ззовні, і всередині будинку.

Утеплення мінватою ззовні

Способи утеплення мінеральною ватою знадвор'я залежать від матеріалу, з якого побудований будинок та який стан мають стіни:

"Колодязне" — мінвату розміщують між стіною та облицюванням з цегли, бетону тощо.

Каркасний, сухий, вентильований методи — можуть підійти для будь-якого типу стін, атакож їхнього стану. Плити укладаються щільно до каркасу з металу. Вони кріпляться за допомогою дюбелів-парасольок та клею. Проте, залишається спеціальний простір, через який проходить повітря, що робить цей спосіб менш надійним.

Мокре — до стіни прикладають мінеральну вату, фіксують клейовим розчином та дюбелями. Покриття повинне стати однорідним — без отворів та швів. Його товщина не менше 15 см. Такий метод ідеально підходить для стін із піноблоків, газоблоків або цегли.

Утеплення мінватою зсередини

Утеплити будинок мінеральною ватою всередині будинку можна такими способами:

Каркасний метод — до стіни слід надійно закріпити металеві або дерев'яні рейки на відстані від стіни 50-100 мм, а між цією конструкцією вкласти вату. Після цієї процедури поверх рейок накладється гіпсокартон і оброблюється.

На скобах — найкраще підійде для пінобетонних та дерев'яних стін. Закріплюються кріпильні скоби П-форми і поверх них натягнути вату смугами, щільно приклавши одну до одної. У результаті матеріал має лягти "гармошкою".

Цокольний карниз — цей метод є одним із найпростіших. За допомогою дюбелів цокольний карних кріпиться до стіни знизу, а зверху вкладається вата. Її також можна закріпити дюбелями, або ж клеєм.

Якщо все зробити правильно і за інструкціями, то взимку в оселі стане набагато тепліше, а рахунки за опалення стануть значно менші.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, утеплити будинок можна не тільки скловатою — пінопласт, піноплекс, ековата та мінвата є дієвими способами проти зимових холодів.