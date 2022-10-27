Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5

Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України два автомобілі Volkswagen Transporter T5, повідомили представники фонду.

Автомобілі вже у розпорядженні підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.

Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.