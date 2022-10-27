Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5
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Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки
Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України два автомобілі Volkswagen Transporter T5, повідомили представники фонду.
Автомобілі вже у розпорядженні підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.
Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки.
Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.