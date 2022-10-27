Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5
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Кроме того, фонд передал бойцам "буржуйки", спальные мешки
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины два автомобиля Volkswagen Transporter T5, сообщили представители фонда.
Автомобили уже в распоряжении подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на юге Украины.
Кроме того, фонд передал бойцам "буржуйки", спальные мешки.
Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.