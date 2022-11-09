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Вивів побратимів з-під носа ворога: стала відома історія героя-прикордонника Вовка

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Офіцер-прикордонник Вовк Новина оновлена 09 листопада 2022, 13:18
Офіцер-прикордонник Вовк. Фото Пресслужба МВС України

Офіцер був нагороджений медаллю "За бездоганну службу"

Українські військові, які захищають нашу землю під час повномасштабної війни, роблять справжні героїчні вчинки. "Телеграф" розповість історію офіцера з позивним "Вовк", якому вдалося врятувати життя своїх підлеглих під час масованого обстрілу з боку окупантів.

Вовк — досвідчений офіцер-прикордонник, який став на захист України від початку війни. У перший день повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого, підрозділ Вовка зазнав масованого обстрілу. Російські загарбники накрили позиції прикордонників вогнем із реактивної артилерії та мінометів. Тоді з 11 одиниць військової техніки вціліло лише 4. На жаль, один боєць загинув під час потрапляння до бронетранспортера. Решту підлеглих офіцеру вдалося врятувати. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що Вовку допомогло добре знання місцевості. Польовими стежками він вивів солдатів буквально з-під носа окупантів, які вели обстріл. Завдяки чіткому керівництву та планованим діям офіцера українським військовим вдалося обійти загарбників та дійти до своїх.

Нині Вовк несе службу в одному із підрозділів, який захищає нашу країну на південному напрямку. Він абсолютно впевнений, що перемога буде на Україною, бо вона бореться за свою свободу, свою землю, своїх людей і за світле майбутнє.

За вміле керівництво та порятунок життів військових президент України Володимир Зеленський нагородив офіцера-прикордонника медаллю "За бездоганну службу".

Нагадаємо, Герой України, офіцер "Азова" Лев Пашко, якого було звільнено з полону наприкінці вересня, повідомив про своє одруження. Зі своєю дівчиною український воїн зустрічався протягом трьох років. У Мережі опублікували фото із весілля.

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#Україна #Війна #Захисники #Герої України