Вивів побратимів з-під носа ворога: стала відома історія героя-прикордонника Вовка

Офіцер був нагороджений медаллю "За бездоганну службу"

Українські військові, які захищають нашу землю під час повномасштабної війни, роблять справжні героїчні вчинки. "Телеграф" розповість історію офіцера з позивним "Вовк", якому вдалося врятувати життя своїх підлеглих під час масованого обстрілу з боку окупантів.

Вовк — досвідчений офіцер-прикордонник, який став на захист України від початку війни. У перший день повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого, підрозділ Вовка зазнав масованого обстрілу. Російські загарбники накрили позиції прикордонників вогнем із реактивної артилерії та мінометів. Тоді з 11 одиниць військової техніки вціліло лише 4. На жаль, один боєць загинув під час потрапляння до бронетранспортера. Решту підлеглих офіцеру вдалося врятувати. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що Вовку допомогло добре знання місцевості. Польовими стежками він вивів солдатів буквально з-під носа окупантів, які вели обстріл. Завдяки чіткому керівництву та планованим діям офіцера українським військовим вдалося обійти загарбників та дійти до своїх.

Нині Вовк несе службу в одному із підрозділів, який захищає нашу країну на південному напрямку. Він абсолютно впевнений, що перемога буде на Україною, бо вона бореться за свою свободу, свою землю, своїх людей і за світле майбутнє.

За вміле керівництво та порятунок життів військових президент України Володимир Зеленський нагородив офіцера-прикордонника медаллю "За бездоганну службу".

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