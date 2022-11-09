30 років працював на "ДніпроАзоті", але загинув, захищаючи Україну: на Дніпропетровщині прощаються з героєм-нацгвардійцем

Військовий вступив до лав Нацгвардії України у березні 2022 року

Упродовж майже дев’яти місяців повномасштабна війна, розв’язана росією проти України, продовжує забирати життя мирних громадян та військових, які сміливо стали на захист нашої батьківщини. Герої України назавжди залишаються у пам’яті та серці кожного громадянина нашої країни.

Як стало відомо, 4 листопада Україна втратила ще одного військового, який захищав нашу країну. У Донецькій області загинув солдат Андрій Матяж. Про це повідомили у пресслужбі Кам’янської міської ради.

Зазначається, що Матяж загинув внаслідок отриманих поранень у бойових діях по відсічі та стримуванні російської збройної агресії.

Андрій Матяж народився 2 січня 1974 року в місті Дніпродзержинськ (зараз Кам’янське). Вищу освіту здобув у Дніпровському державному технічному університеті. З 1992 року почала працювати на заводі "ДніпроАзот". На початку березня 2022 року Матяж був призваний з мобілізації до Національної Гвардії України.

Прощання з героєм відбулося сьогодні, 9 листопада, у місті Кам’янське. Відомо, що у загиблого військового залишилася дружина, син, мати та сестра.

Нагадаємо, що в бою проти російських загарбників загинув срібний призер чемпіонату Європи з греплінгу 2011 року.