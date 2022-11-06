"Віддавав всього себе": у боях проти окупантів загинув призер чемпіонату Європи

Україна втратила ще одного свого захисника

Під час боїв проти російських окупантів загинув срібний призер чемпіонату Європи з греплінгу 2011 Дмитро Шпак.

Про це у своєму Фейсбуку повідомив старший тренер збірної Києва з панкратіону, чемпіон України, призер Чемпіонату Європи з панкратіону Алексан Мхітарян.

"Пам’ятаю його боротьбу за вихід у фінал… Дмитро з сечкою на брові…постійно відкривається кровотеча, але лікарі постійно перемотують його лейкопластирем… і він нарешті вириває ще одну перемогу для нашої країни і виходить у фінал. В боротьбі на килимі він віддавав всього себе, а в боротьбі за Україну він віддав своє життя.", — написав він.

Мхітарян не вказував, де і коли загинув український захисник.

Дмитро Шпак

Як повідомлялося раніше, у бою на Сватівському напрямку загинув президент Донецької федерації рукопашного бою, відомий тренер і суддя із самбо Ігор Чечинов.

Крім того, напередодні стало відомо про те, що легенда американського футболу України та талановитий лікар Дмитро Сербін був убитий окупантами під час евакуації поранених солдатів.

До цього повідомлялося про загибель на фронті дитячого тренера футбольного клубу "Мінай" Руслана Чуми.