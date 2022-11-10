Важка втрата: в Дніпрі попрощались з винахідником і вченим, який загинув на війні

Андрій пішов на фронт добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення.

У Дніпрі, який напередодні росіяни атакували дронами, відбулося прощання з викладачем, кандидатом технічних наук, розробником і активістом "Європейської Солідарності" Андрієм Жидковим. Воїн зустрів смерть, 4 листопада, внаслідок обстрілу українських позицій російськими градами, повідомляє в Телеграм Луганська ОВА.

Андрій Жидков мав на фронті позивний "Препод". Викладач пішов на війну 24 лютого добровольцем і з того моменту його життя докорінно змінилося. Це був абсолютно усвідомлений вибір цивільної людини, яка вирішила захищати рідну землю у лавах ЗСУ, — йдеться у повідомленні ОВА.

Життєвий шлях Андрія Жидкова виявився непростим, але цікавим. На рідній Луганщині його любили, поважали та завжди ставили в приклад.

Навчався і працював у Східноукраїнському університеті

Андрія Жидкова добре знали на Луганщині. Це була його мала батьківщина, де він народився, навчався та працював. Часточку душі Андрій залишив у Східноукраїнському національному університеті імені Даля, де він спочатку був студентом, а потім викладачем і керівником кафедри електричної інженерії. Андрій здобув статус кандидата технічних наук і згодом зайняв посаду проректора вишу.

Жидков багато років віддав на виховання майбутніх поколінь

Займався волонтерством та громадською діяльністю

На початку вторгнення рф 2014 року Андрій, разом з рідним університетом, переїхав до Сєвєродонецька, де почав активно допомагати бійцям АТО і таким же вимушеним переселенцям, як і він. Разом з іншими волонтерами Жидков робив буржуйки для військовослужбовців, лагодив техніку, виготовляв кулемети та станини.

Друзі Андрія говорять, що він був справжнім патріотом, часто носив вишиванку і прививав іншим любов до всього українського.

Андрій Жидков був кандидатом у депутати від "Європейської Солідарності". Співголова фракції Ірина Геращенко повідомила, що його загибель це важка втрата для команди. За її словами Андрій щиро вірив у європейське майбутнє України і боровся за звільнення Луганщини.

Жидков активно займався громадською діяльністю

Був винахідником та любив незвичайні речі

Паралельно з викладацькою та громадською, Жидков займався також і винахідницькою діяльністю та навіть мав запатентовані винаходи. Люди з обмеженою коммунікацією неодноразово дякували за рятівні бирки, які Андрій розробив власноруч під їхні потреби. Ще, завдяки йому, у Сєвєродонецьку з'явилися пандуси та велопарковки. Все, за що брався Андрій, доводилось до досконалості.

Знайомий Жидкова сєвєродончанин Сергій П'ятниця, розповідає, що у Андрія завжди був потяг до нестандартних речей. Наприклад, у нього в першого місті з'явився електросамокат. Для опалення свого будинку він використовував сучасну систему на сонячних батареях.

На фронті був як вчитель і батько

Бойові побратими згадують Жидкова як чудову і талановиту людину, з якою завжди можна було знайти спільну мову. Боєць на позивний Охотник розповідає, що Андрій добре вмів залагоджувати конфлікти і любив усіх навчати, навіть на фронті, неодноразово допомагав своїми знаннями з електроніки.

"Про нас, молодих, він турбувався, наче рідний батько. Щоранку приходив і будив нас, як власних дітей. Кожного. Щоб ми йшли, виконували завдання. Турботливий. Ми прийдемо – він приготує щось, нагодує нас", — згадує боєць Кум.

Прощання з Андрієм Жидковим

У останню путь Героя Андрія Жидкова проводжали в будинку культури "Металург" у Дніпрі. Священики ПЦУ відслужили панахиду. На прощання прийшли десятки людей, які стали на коліна, прощаючись з Героєм. Серед присутніх були друзі, колеги, бойові побратими Андрія.

У Дніпрі відбулось прощання з Жидковим

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