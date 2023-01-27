Не тільки Залужний: як українські виші відреагували на мільйонний спадок від американця Григорія Степанця

В навчальних закладах поки не вирішили, як буде використана отримана сума

Києво-Могилянська академія та Український католицький університет (УКУ) стали ще двома спадкоємцями Григорія Степанця – американця українського походження. На відміну від головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який також опинився в переліку отримувачів великих сум, навчальні заклади ще не вирішили, як їх витратити.

Мільйон доларів, які передав на армію головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, став не єдиною сумою, переданою в спадок американцем Григорієм Степанцем на свою історичну батьківщину. Спадок отримали й два українських вищих навчальних заклади – Києво-Могилянська академія та Український католицький університет (УКУ). Для обох закладів така пожертва стала несподіванкою.

- Коли надішло повідомлення, що університет отримав у спадок 2 мільйони доларів, ми спочатку подумали, що це надто добре, щоб бути правдою, – розповіла "Телеграфу" проректор з розвитку та комунікацій УКУ Наталія Климовська. – Як жартують українці, до багатьох з нас надходили такі листи про заповіти, а ми не вірили, а от Залужний повірив і отримав мільйон. Та згодом до нас звернулась юридична компанія, яка є розпорядником спадку, надала документи, повідомила деталі, ми зрозуміли, що все солідно і справді Григорій Степанець вирішив залишити нам певну суму.

Наталія додає, що жодних контактів з цим американцем українського походження за його життя університет не мав. Навіть про існування такої людини в навчальному закладі не знали, тому і були здивовані його наміру віддати частину власних грошей саме УКУ.

- Насправді, практика заповітів на користь навчальних закладів поширена у світі, мав такий досвід і наш університет, – продовжила розповідь Наталія. – Але зазвичай наші благодійники підтримували навчальний заклад протягом життя і фактично спадок означав продовження такої допомоги. А у випадку з паном Григорієм вийшло все навпаки, власне, тому у нас виникли сумніви. Загалом все це відбулось дуже швидко, не минуло і двох місяців з моменту отримання першого листа, як гроші до університету вже надійшли. За останні п’ять років – це точно найбільша сума, яку ми отримали, були пожертви і тисяча, і десять тисяч, і сто, і навіть мільйон, але саме такої не було.

За словами Наталії доля круглої суми поки не вирішена, адміністрація формує пропозиції, які згодом розгляне сенат університету (наглядова рада).

- Судячи з переліку тих людей та установ, кому залишив кошти Григорій Степанець, для нього важливе як сьогодення, так і майбутнє, – вважає Наталія. – І з огляду на те, що сам благодійник був науковцем, він і вирішив підтримати освіту. Зокрема, наш університет, як ми думаємо, тому що йому виявилась близька наша місія – підготовка лідерів країни. Але ми хочемо зв’язатися з донькою пана Григорія, щоб краще зрозуміти його самого і його мотиви. Також хочемо запропонувати вшанувати його пам’ять, як ми зазвичай робимо. Наприклад, назвати його іменем якийсь простір в університеті, бо для нас важливо, щоб пам'ять про внесок таких людей зберігався.

У Києво-Могилянській академії зазначили, що також не знають, чим керувався Григорій Степанець, обираючи навчальний заклад для пожертви, бо він також не мав прямого відношення до нього. Але припускають, що науковець міг перетинатися з кимось з випускників чи представників професорського-викладацького складу, що і могло вплинути не його рішення. В Могилянці додали, що поки ще вирішуються юридичні питання щодо отримання спадку, тож зарано говорити, яким чином він буде використаний. В академії, як і в УКУ, планують зустрітися з рідними мецената та певним чином вшанувати його вчинок.

Нагадаємо, раніше інтерв’ю "Телеграфу" дав президент Українського католицького університету, митрополіт УГКЦ Борис Ґудзяк.