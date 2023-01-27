Не только Залужный: как украинские вузы отреагировали на миллионное наследство от американца Григория Степанца

В учебных заведениях пока не решили, как будет использована полученная сумма

Киево-Могилянская академия и Украинский католический университет стали еще двумя наследниками Григория Степанца – американца украинского происхождения. В отличие от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, который тоже оказался в перечне получателей крупных сумм, учебные заведения еще не решили, как их потратить.

Миллион долларов, переданный на армию главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, стал не единственной суммой, переданной по наследству американцем Григорием Степанцом на свою историческую родину. Наследство получили и два украинских высших учебных заведения – Киево-Могилянская академия и Украинский католический университет (УКУ). Для обоих заведений такое пожертвование стало неожиданностью.

- Когда поступило сообщение, что университет получил в наследство 2 миллиона долларов, мы сначала подумали, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, – рассказала проректор по развитию и коммуникациям УКУ Наталья Климовская. – Как шутят украинцы, многим из нас поступали такие письма о завещаниях, а мы не верили, а вот Залужный поверил и получил миллион. Но впоследствии к нам обратилась юридическая компания, которая является распорядителем наследства, предоставила документы, сообщила детали, мы поняли, что все солидно и в самом деле Григорий Степанец решил оставить нам определенную сумму.

Наталья добавляет, что никаких контактов с этим американцем украинского происхождения при его жизни у университета не было. Даже о существовании такого человека в учебном заведении не знали, поэтому были удивлены его намерению отдать часть собственных денег именно УКУ.

– На самом деле практика завещаний в пользу учебных заведений распространена в мире, имел такой опыт и наш университет, – продолжила рассказ Наталья. – Но обычно наши благотворители поддерживали учебное заведение в течение жизни и фактически наследие означало продолжение такой помощи. А в случае с Григорием получилось все наоборот, собственно, поэтому у нас возникли сомнения. В общем, все это произошло очень быстро, не прошло и двух месяцев с момента получения первого письма, как деньги в университет уже поступили. За последние пять лет – это наибольшая сумма, которую мы получили, были пожертвования и тысяча, и десять тысяч, и сто, и даже миллион, но именно такой не было.

По словам Натальи, судьба круглой суммы пока не решена, администрация формирует предложения, которые впоследствии рассмотрит сенат университета (наблюдательный совет).

– Судя по перечню тех людей и учреждений, кому оставил средства Григорий Степанец, для него важно как настоящее, так и будущее, – считает Наталья. – И учитывая, что сам благотворитель был ученым, он и решил поддержать образование. В частности, наш университет, как мы думаем, потому что ему оказалась близка наша миссия – подготовка лидеров страны. Но мы хотим связаться с дочерью Григория, чтобы лучше понять его самого и его мотивы. Также хотим предложить почтить его память, как мы обычно делаем. Например, назвать его именем какое-то пространство в университете, потому что для нас важно, чтобы память о вкладе таких людей сохранялась.

В Киево-Могилянской академии отметили, что тоже не знают, чем руководствовался Григорий Степанец, выбирая учебное заведение для пожертвования, потому что он также не имел прямого отношения к нему. Но предполагают, что ученый мог пересекаться с кем-то из выпускников или представителей профессорско-преподавательского состава, что и могло повлиять на его решение. В Могилянке добавили, что пока еще решаются юридические вопросы получения наследства, поэтому рано говорить, каким образом оно будет использовано. В академии, как и в УКУ, планируют встретиться с родными мецената и определенным образом почтить его поступок.

Напомним, ранее интервью "Телеграфу" дал президент Украинского католического университета, митрополит УГКЦ Борис Гудзяк.