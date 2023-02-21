Намагався врятувати поранених: під Бахмутом загинув син священника (фото)

Чоловік намагався врятувати поранених, однак своє життя зберегти не зміг

У повномасштабній війні проти російських окупантів Україна втрачає найкращих своїх воїнів. Так, під час виконання лікарського обов’язку неподалік Бахмута трагічно загинув житель Рівненщини Олександр Прокопчук.

Як пише видання besttimarm, 12 березня загиблому воїну, який був бойовим медиком 128-ої Закарпатської бригади, мало б виповнитися 27 років. Військовослужбовець виїхав на завдання, аби забрати поранених побратимів, однак назад вже не повернувся.

Загиблий воїн Олександр Прокопчук

Олександр, який народився у селі Бережниця, був сином настоятеля Свято-Різдво-Богородичного храму Дубровицької громади. За життя отримав диплом у Тернопільському національному медичному університеті, а після, вже у 2019-му вступив до військової медичної академії та став військовим лікарем.

Під час повномасштабного російського вторгнення він виконував свій військовий і лікарський обов’язок на одному з найгарячіших напрямків, де ведуться запеклі бої з окупантами — під Бахмутом.

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя! Вічна пам'ять!

Раніше ми писали, що у боях під Бахмутом загинув відважний воїн-доброволець Олексій Новицький, якому під час російського авіанальоту вдалося підбити ворожий винищувач, однак врятуватися сам він так і не встиг.