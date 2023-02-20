Проходив підготовку у Британії: у бою на Луганщині загинув український снайпер

Загиблому воїну було 33 роки

У важких боях за Луганську область загинув стрілок-снайпер 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ Морар Денис Михайлович. Вдома у чоловіка залишилася дружина та син.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Богородчанської селищної громади Ростислав Заремба.

Денис Морар народився 1989 року в Одеській області. Своє кохання він зустрів у смт Богородчани Івано-Франківської області, де зрештою і проживав разом із дружиною та сином.

У серпні 2022 року чоловік вступив до лав українських військ і пройшов спеціальну підготовку у Великій Британії. Після цього він став на захист Батьківщини від російських окупантів.

16 лютого Морар загинув у бою біля села Діброва на Луганщині.

"Загинув у бою, з честю і до кінця виконавши обов’язок воїна-десантника. Нехай Господь заспокоїть його душу і надасть рідним силам пережити це страшне горе", — написав Заремба.

Зазначається, що про дату та точний час проведення похорону українського захисника буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у важких боях під Соледаром загинув молодий випускник Могилянки Павло Причепа. У воїна залишилася сім’я, вагітна дружина та двоє маленьких дітей.