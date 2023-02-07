Залишилася вагітна дружина та двоє дітей: під Соледаром загинув молодий випускник Могилянки

Павлу було 32 роки

Війна в Україні продовжує забирати життя наших воїнів і мирних громадян. Однією із таких непоправних втрат стала загибель українського захисника Павла Причепи. Герой загинув під Соледаром донецкої області.

Про це повідомляється на сторінці Національного університету "Києво-Могилянська академія", випускником якого він був.

"З глибоким сумом повідомляємо про ще одну непоправну втрату: захищаючи свободу і незалежність нашої країни, в боях під Соледаром загинув випускник НаУКМА – Павло Причепа. Павло закінчив бакалаврську (2011) та магістерську (2013) програму з екології НаУКМА. Був призваний до лав ЗСУ і без вагань пішов захищати Батьківщину", — йдеться у повідомленні.

У навчальному закладі зазначають, що Павло був морально готовий захищати Батьківщину від російських загарбників, бо дуже любив Україну і хотів, щоби його діти росли у вільній країні.

Герой служив у 61-ї механізованій Степовій бригаді, у 99-му батальйоні. Був командиром відділення протитанкового взводу. Пройшов програму підготовки у Великій Британії за програмою операції INTERFLEX і отримав нагороду за лідерські здібності. Відмінно знаючи англійську, допомагав перекладачам.

Спочатку Павло воював на Херсонському напрямку, а потім вирушив захищати Соледар. Звідти він востаннє і вийшов на зв’язок — 1 січня. Сім’я, друзі та всі небайдужі шукали його протягом цілого місяця по лікарнях і у списках полонених. Але, на жаль, надія не збулася.

Однокурсники й викладачі згадують захисника як добру, світлу, завжди позитивну людину. Він завжди був готовий допомогти, підтримати, втішити і надихнути. А ще він дуже любив музику і не уявляв без неї свого життя.

"У хлопця залишилася вагітна дружина Катерина, двоє маленьких неповнолітніх дітей, мама Галина та сестра Лідія, також випускниця Могилянки. Могилянська громада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям Павла…", — йдеться у повідомленні.

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