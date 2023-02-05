Залишилися троє дітей: у боях з окупантами загинув цирковий артист

У чоловіка залишилася дружина та троє дітей

Україна продовжує втрачати своїх героїчних захисників у боях проти російської навали. Так цього разу стало відомо про загибель циркового актора Микити Трубецького.

Як повідомила його колега Любов Конобас, трагедія сталася 30 січня, проте вона не стала уточнювати, де саме. У загиблого героя залишилася дружина та троє дітей, двом з яких ще не виповнилося 18 років.

На момент загибелі чоловікові було лише 38 років.

Конобас закликала не бути байдужими та допомогти дружині, яка залишилася з дітьми одна, а також оприлюднила номери карток вдови:

4149 6293 1376 2742 Приват;

5375 4141 3277 3689 Моно;

банка Моно — посилання.

Своєю чергою дружина загиблого воїна Наталія Колесникова повідомила, що церемонія прощання відбудеться 6 лютого 2023 року о 10:00 на Берковецькому цвинтарі (Київ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях під Бахмутом загинув уродженець Львівщини Олег Романюк. Вдома у чоловіка лишилося п’ятеро дітей.

Крім того, ми писали про те, що в боях проти російських окупантів загинув майстер спорту з бодібілдингу Дмитро Подопригора.