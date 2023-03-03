Наше завдання: перевиховати суспільство і взяти відповідальність за дітей полеглих героїв, — Дана Ярова

Волонтерка розповіла про головну ціль фонду "Мрія", який започаткувала Юлія Паєвська ("Тайра")

Діти і родини полеглих захисників не повинні залишатися самі зі своїм горем — для них важлива підтримка і розуміння, а не планшети, велосипеди і пакуночки подарунків. Про це в програмі "На лінії вогню" на Прямому каналі розповіла Дана Ярова — волонтерка, керівниця напряму допомоги родинам загиблих воїнів фонду "Мрія".

"Україна отримала найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Внаслідок цього в нас залишиться величезне кладовище захисників, які мали дітей. Ці діти не мають на собі відчути те, що відчували українці після Другої світової — почуття "безбатьківщини", — ділиться Дана.

Також Ярова додала, що діти полеглих героїв — це суспільний обов’язок, до якого потрібно привчати людей.

"Ми несемо відповідальність перед дітьми тих, хто поклав своє життя за українську державність і за наше майбутнє. Наш борг — виростити їх як своїх дітей. На жаль, державні програми з цим не справляються. Навіть якщо всі волонтерські організації об'єднаються в цьому напрямку — в нас нічого не вийде. Однією і складових діяльності фонду "Мрія" я бачу завдання виховувати у суспільстві почуття соціальної відповідальності щодо дітей загиблих та членів їх родин", — підсумувала Дана Ярова.