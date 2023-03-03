Наша задача: перевоспитать общество и взять ответственность за детей павших героев, — Дана Яровая

Волонтер рассказала о главной цели фонда "Мрия", который основала Юлия Паевская ("Тайра")

Дети и семьи павших защитников не должны оставаться один на один со своим горем — для них важна поддержка и понимание, а не планшеты, велосипеды и пакеты подарков. Об этом в программе "На линии огня" на Прямом канале рассказала Дана Яровая — волонтер, руководитель направления помощи семьям погибших воинов фонда "Мрия".

"Украина получила крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В результате у нас останется огромное кладбище защитников, у которых есть дети. Эти дети не должны на себе испытать то, что испытывали украинцы после Второй мировой — чувство "безотцовщины", — делится Дана.

Также Яровая добавила, что дети павших героев — это общественный долг, к которому нужно приучать людей.

"Мы несем ответственность перед детьми тех, кто положил свою жизнь за украинскую государственность и за наше будущее. Наш долг вырастить их, как своих детей. К сожалению, государственные программы с этим не справляются. Даже если все волонтерские организации объединятся в этом направлении — у нас ничего не получится. Одной и составляющих деятельности фонда "Мрия" я вижу задачу воспитывать в обществе чувство социальной ответственности в отношении детей погибших и членов их семей", — подытожила Дана Яровая.