Міністерство оборони не може працювати через Прозорро і формує "закритий клуб" постачальників — Дана Ярова

Відома волонтерка і громадська діячка повідомила про ситуацію з формою для військових

Українські військові не отримають літню форму відповідно до графіка, а виробники одягу продовжують скаржитися на співпрацю з Міноборони. Водночас лише 40% легкої промисловості залучені в процес виробництва для Міністерства оборони. Про підсумки зустрічі в Міністерстві оборони повідомила відома волонтерка і громадська діячка Дана Ярова.

"За словами міністра оборони: МО не може працювати через Прозорро, бо немає досвіду роботи. Тільки в лютому Міністерство почало контрактувати літню форму і всі виробники кажуть про те, що це запізно: вчасно форма не буде поставлена. Підприємці порушували питання, що вже зараз треба контрактувати зимову форму — і це правильно відповідно до виробничого циклу. Міноборони не може вказати потреби", — констатувала Дана.

У відомстві сформувався "закритий клуб по інтересах", який незадоволений тим, що на їх ринок зайдуть конкуренти, додала волонтерка.

"Закритий клуб по інтересах" бере замовлення та імпортує Китай чи Туреччину, видаючи це за власне виробництво. За "дякую" Міноборони приймає товар неналежної якості. А окрім всього іншог, виводить валюту за кордон, що б’є по платіжному балансу, який і так інколи показує ознаки життя. Представник МО жалівся, що вони не можуть розібратись, хто с постачальників реальні, хто ні. На мою пропозицію зайти в Міноборони, як в 2015-2016 роках і допомогти — у всіх відмовило слух", — підсумувала Ярова.