Намагався врятувати людей: під час нічної атаки на Київщину загинув водій "швидкої"

Чоловік віддав своє життя, намагаючись врятувати інших

В результаті нічної російської атаки на Київську область загинув водій екстреної швидкої допомоги Сергій Медведенко. У чоловіка залишилися любляча дружина і двоє дітей.

Про це у середу, 22 березня, повідомили у Telegram-каналі Міністерства охорони здоровʼя України, вперше назвавши імʼя водія екстреної меддопомоги, який отримав смертельні травми під час порятунку інших постраждалих через нічну атаку росіян.

"Нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Медведенко Сергій Сергійович, 1984 року народження. Поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без батька залишились двоє дітей", – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Сергій Медведенко став одним із чотирьох загиблих цієї ночі громадян. росія вчергове атакувала мирне населення. Цього разу під прицілом окупаційної армії опинився навчальний корпус ліцею та гуртожитки у Ржищеві. Водій "швидкої" отримав несумісні з життям травми, коли прибув спільно з іншими медиками на місце надзвичайної події.

Крім Медведенка та ще трьох жертв агресора, травми різного ступеню тяжкості отримали ще семеро осіб. На ранок кількість цивільних, які звернулися за лікарською допомогою, збільшилася до десяти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого дня Київщина стала не єдиною ціллю кривавої росії. У цей день ворог також атакував й Одесу, де влучив у житловий будинок. В результаті обстрілу є постраждалі.