Український боєць помер під час проходження підготовки: подробиці

Чоловік був уродженцем Чернівецької області

Військовослужбовець Збройних сил України, старший навідник Микола Іонуца раптово помер під час навчань. Попередньо, у жителя Буковини раптово зупинилося серце. Інших подробиць його смерті поки не розголошують.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив очільник Глибоцької селищної ради Григорій Ванзуряк, зазначивши, що померлий воїн проходив підготовку за своєю спеціальністю. Удома у військового залишилися двоє маленьких діток.

Також відомо, що солдат ЗСУ мав бойовий досвід і брав участь під час проведення ООС (АТО).

"З глибоким сумом сповіщаємо, що під час проходження підготовки за своєю спеціальністю раптово перестало битися серце нашого Героя, жителя села Черепківці, старшого навідника, солдата військової частини А472бь – Іонуци Миколи Профіровича", – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Микола Іонуца брав участь у бойових діях на сході країни ще з 2014 року. Коли ж росія повномасштабно вторглася на українські території у лютому 2022 року, одразу вступив до лав Збройних сил, аби захищати свою Батьківщину від окупаційної російської навали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час нічного російського обстрілу Київської області загинув водій "швидкої" Сергій Медведенко. Чоловік став однієї з чотирьох жертв російської агресії у Ржищеві, де окупанти обстріляли житловий гуртожиток.