У бою знову загинув герой-іноземець, який приїхав захищати Україну. Війна забрала життя героя з Нової Зеландії Кейна Те Тая.

Як повідомляє RNZ, Кейн воював на передовій. Командир підрозділу чоловіка повідомив, що солдат загинув у бою на сході країни. Колишній військовослужбовець Новозеландських сил оборони Кейн Те Тай перебував в Україні майже рік.

У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії заявили, що знають про повідомлення про його смерть. Кейн з юності записався до армії та служив в Афганістані та інших місцях, виконуючи миротворчі обов’язки. В Україну він вирішив їхати, оскільки вважає своїм обов’язком захищати тих, на кого напали, розповіла виданню Herald мати Героя.

Спершу Те Тай займався підготовкою українських бійців. А потім сам вирушив на передову як член секретного розвідувального підрозділу на сході країни. Воїн носив кодову назву "Черепаха". Днями Кейн під час звільнення села під Бахмутом врятував українського бійця Олексія Гордєєва, який провів 42 дні у підвалі, харчуючись крихтами їжі та водою з радіатора.

Як повідомляє видання NewsHub, ще напередодні у понеділок 20 березня Кейн назвав свою останню роботу лідером українських бійців "найкращою, яку він коли-небудь мав". Він ніколи не вважав себе найманцем, а відчував, що виконує спільну справу з українцями.

"Мені вони подобаються і я люблю їх настільки, що я все ще тут, незважаючи на багато речей, які відбуваються, тому Україна захопила моє серце, так", — сказав він. Вдома у Героя залишилася 12-річна донька.

Те Тай активно вів соціальні мережі, намагаючись відповідати тим, хто сумнівався в його участі в конфлікті. Коли один скептик запитав його, як він опинився в Україні, він сказав їм, що заблукав дорогою до Австралії.

Як пишуть ЗМІ, 38-річний доброволець, здавалося, прийняв можливість смерті. Перед від’їздом у квітні минулого року, Те Тай сказав, що знав, що це може бути поїздка в один кінець, але вважав, що воно того варте.

Це третій новозеландець, якого вбили в Україні. Так, у серпні минулого року загинув Домінік Абелен і його тіло досі не знайшли. Він на той час був у відпустці без збереження заробітної плати з армії. Гуманітарний працівник Ендрю Бегшоу був убитий артилерійським обстрілом у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку. Тим часом роспропаганда намагається ховати українських героїв раніше, ніж ті загинуть. Так, парамедикиня зі США виявилася живою, попри заяви пропагандистів.