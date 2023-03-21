"Украина пленила мое сердце": под Бахмутом погиб Герой из Новой Зеландии, спасший жизнь украинскому воину

Новая Зеландия сегодня скорбит по своему сыну

В бою снова погиб герой-иностранец, приехавший защищать Украину. Война унесла жизнь героя из Новой Зеландии Кейна Те Тая.

Как сообщает RNZ, Кейн воевал на передовой. Командир подразделения мужчины сообщил, что солдат погиб в бою на востоке страны. Бывший военнослужащий Новозеландских сил обороны Кейн Тэ Тай находился в Украине почти год.

В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии заявили, что знают о сообщениях о его смерти. Кейн с юности записался в армию и служил в Афганистане и других местах, выполняя миротворческие миссии. В Украину он решил ехать, поскольку считает своим долгом защищать жертв от нападающих, рассказала изданию Herald мать Героя.

Сначала Те Тай занимался подготовкой украинских бойцов. А потом сам отправился на передовую в качестве члена секретного разведывательного подразделения на востоке страны. Воин носил кодовое название "Черепаха". На днях Кейн во время освобождения села под Бахмутом спас бойца Алексея Гордеева, который провел 42 дня в подвале, питаясь крошками пищи и водой из радиатора.

Как сообщает издание NewsHub, еще накануне в понедельник 20 марта Кейн назвал свою последнюю работу лидером украинских бойцов "лучшей, какую он когда-либо имел". Он никогда не считал себя наемником, а чувствовал, что выполняет совместное дело с украинцами.

"Мне они нравятся и я люблю их настолько, что я все еще здесь, несмотря на многие происходящие вещи, поэтому Украина захватила мое сердце, да", — сказал он. Дома у Героя осталась 12-летняя дочь.

Те Тай активно вел социальные сети, пытаясь отвечать тем, кто сомневался в его участии в войне. Когда один скептик спросил его, как он оказался в Украине, он сказал им, что заблудился по дороге в Австралию.

Как пишут СМИ, 38-летний доброволец, казалось, принял возможность смерти. Перед отъездом в апреле прошлого года Тэ Тай сказал, что знал, что это может быть поездка в один конец, но считал, что оно того стоит.

Это третий новозеландец, убитый в Украине. Так, в августе прошлого года погиб Доминик Абелен и его тело до сих пор не нашли. Он в то время был в отпуске без сохранения заработной платы из армии. Гуманитарный работник Эндрю Бегшоу был убит артиллерийским обстрелом в январе, когда пытался спасти пожилую женщину из ее дома. Тем временем роспропаганда пытается хоронить украинских героев раньше, чем погибнут. Так, парамедикиня из США оказалась жива, несмотря на заявления пропагандистов.