Под Бахмутом ВСУ освободили из плена украинского бойца: что с ним после 42 дней мучений

Раненый украинский военный больше месяца провел в нечеловеческих условиях. Боец приходит в себя в больнице.

Во время операции по освобождению одного из сел под Бахмутом, где сохраняется тяжелая обстановка, военные обнаружили в подвале украинского бойца. Молодой человек, получивший ранение, и не имевший ни еды, ни воды, чудом выжил. Несмотря на перенесенный ужас, он находит силы на улыбку — соответствующим фото поделился отец героя.

Алексея Гордеева бойцы ВСУ, среди которых был и доброволец из Новой Зеландии, нашли случайно при осмотре подвальных помещений в только что освобожденном селе на самом горячем участке фронта.

- Наверху шли бои, а раненый Алексей (с дырками от пуль и осколков в бедре и спине) 42!!! дня лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь, — поделился подробностями операции в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко. — Питался он крошками – похудел с 80 до 42 кг – пил из луж, а когда вода закончилась, ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей в больнице в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, скоро переведут в клинику в Киеве.

В темном подвале без медпомощи, еды и воды боец провел целых 42 дня

Как сейчас выглядит спасенный военный, показал его отец Александр на своей странице в Facebook. Фото сделано в больничной палате, Алексей, хоть и, действительно, очень худой, держится хорошо, улыбается на камеру, а также показывает жестом, что у него все ок.

— Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята воины света! Искреннее спасибо всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца. Мы вместе нашли нашего казака! Слава героям! — подписал фотографию счастливый отец.

Счастливый отец и сын, спасенный под Бахмутом

Ранее "Телеграф" сообщал, что главнокомандующий Валерий Залужный называл оборонную операцию Бахмута ключевой в устойчивости обороны всего фронта.