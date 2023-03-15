Під Бахмутом ЗСУ звільнили з полону українського бійця: що з ним після 42 днів мук

Поранений український військовий більше місяця провів в нелюдських умовах. Зараз він приходить до тями у лікарні.

Під час операції зі звільнення одного з сіл під Бахмутом, де зберігається важка обстановка, військові знайшли у підвалі українського бійця. Молодий чоловік, який отримав поранення і не мав ні їжі, ні води, дивом вижив. Попри перенесене жахіття він знаходить в себе сили на посмішку — відповідним фото поділився батько героя.

Олексія Гордєєва бійці ЗСУ, серед яких був і доброволець з Нової Зеландії, знайшли випадково при огляді підвальних приміщень в тільки-но звільненому селі на найгарячішій ділянці фронту.

- Нагорі точилися бої, а поранений Олексій (з дірками від куль та осколків у стегні та спині) 42!!! дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти, — поділився подробицями операції у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. — Харчувався він крихтами – схуд з 80 до 42 кг – пив із калюж, а коли вода закінчилася, отруйний антифриз із нагрівача. Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, скоро переведуть до клініки у Києві.

У темному підвалі без медичної допомоги, їжі та води боєць провів цілих 42 дні

Як зараз виглядає врятований військовий, показав його батько Олександр на своїй сторінці у Facebook. Фото зроблено у лікарняній палаті, Олексій хочі і, дійсно, дуже худий, тримається добре, посміхається на камеру, а также показує жестом, що в нього все ок.

— Наші молитви ближче до Бога, бо наші хлопці воїни світла! Щира дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч всі ці нескінченні півтора місяці. Ми разом знайшли нашого Козака! Слава героям! — підписав Світлину щасливий батько.

Щасливий батько і син, врятований під Бахмутом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головнокомандувач Валерій Залужний називав оборонну операцію Бахмуту ключовою у стійкості оборони всього фронту.