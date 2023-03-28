У боях за Бахмут загинув син глави правління "Донецькоблгазу"

Боєць загинув у найгарячішій точці фронту

У боях за свободу та незалежність України продовжують гинути найкращі її сини і доньки. Сьогодні стало відомо про ще одну непоправну втрату: неподалік Бахмута окупанти вбили сина голови правління АТ "Донецькоблгаз" Артур Батій.

Сумною звісткою поділилися на офіційній сторінці компанії у Facebook.

"Юнак був справжнім Героєм, який під час повномасштабної війни пішов на захист нашої України-неньки. Воїн відзначився мужністю та хоробрістю на полі бою! Ця втрата стала великим горем для його родини, друзів та всіх нас. Його служіння за нашу свободу назавжди залишиться в пам’яті!", — йдеться у публікації.

Також відомо, що український захисник загинув на "найгарячішому" напрямі, де ведуться бої з окупаційною навалою — у селі Богданівка, неподалік Бахмуту.

Воїн ЗСУ Артур Батій, який загинув на фронті

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття близьким і друзям полеглого героя… Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що на фронті, у боях за свободу та незалежність України, загинув уродженець Азербайджану, підполковник Збройних сил Зія Абдуллаєв Гусейн Огли. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення боронив територіальну цілісність нашої держави.