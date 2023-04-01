Отримав поранення, проте позиції не покинув: у боях за Бахмут загинув відомий український альпініст (фото)

Воїна вбили в перший же день після повернення з відпустки

Поки Україна оговтується від звістки про загибель на фронті двох колег-металургів, які боронили Батьківщину від окупанта, спільноту сколихнула інформація про те, що на Донеччині ворог забрав життя відомого українського альпініста Ореста Кінаша. Офіцер 53-окремої механізованої бригади з Львівської області віддав своє життя у боях за Бахмут.

Про це у суботу, 1 квітня, повідомили на сторінці туристично-інформаційного центру, зазначивши, що загибель воїна стала суттєвою втратою та невимовним болем для спільноти мандрівників України.

"Орест Кінаш був справді гідною людиною і завжди з повагою ставився до справи – до гір, культури, оточуючих", — йдеться у публікації.

Альпініст Орест Кінаш загинув у боях за Бахмут

Як у своєму Facebook розповів знайомий загиблого Максим Логаш, полеглий альпініст мав добрі очі та велике серце. Він завжди здавався трохи втомленим, адже майже весь час весь час приділяв своєму підрозділу, намагаючись бути для інших воїнів прикладом.

Декілька тижнів тому Кінаш отримав осколкове поранення, проте від госпіталізації відмовився і ще кілька днів пробув на позиціях. Згодом взяв відпустку на 10 днів, а повернувшись на фронт, загинув у перший же день після відпочинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях на Бахмутському напряму окупанти вбили сина голови правління "Донецькоблгазу" Артура Батія.