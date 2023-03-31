Були колегами-металургами і обидва віддали життя за Україну: у Запоріжжі прощатимуться з двома героями

Чоловіки боронили країну від окупанта на "гарячих" напрямках

Україна продовжує отримувати сумні звістки з фронту про смерть найкращих воїнів ЗСУ, які боронять Батьківщину від окупаційної російської навали. Зокрема, сьогодні стало відомо про трагічну загибель одразу двох українських феросплавників – металургів: Миколи Деревенчука та Євгена Турчаненка.

Інформацію про втрату на війні ще двох воїнів-героїв Збройних сил України оприлюднили у п'ятницю, 31 березня, на сторінці АТ "Запорізький Завод Феросплавів" у Facebook.

Що відомо про загиблих бійців

Микола Деревенчук — доброзичливий, чуйний та кмітливий чоловік із щирою посмішкою. Чоловік тривалий час працював у другій бригаді на печі № 36, котра багато разів ставала лідером серед колективів пічних бригад.

З початком загальної мобілізації в країні, Миколу призвали до десантно-штурмових військ, після чого направили воювати на східні напрямки. Саме там воїн отримав важке поранення. Упродовж місяця спільно з медиками він боровся зі смертю, однак вона його все ж наздогнала.

Життя Миколи обірвалося 17 березня 2023 року.

Микола Деревенчук - металург і воїн ЗСУ

Євген Турчаненко, який ще на початку вторгнення отримав повістку із закликом на службу, також взяв до рук зброю і боронив Україну у стрілецькому батальйоні. Він боровся з окупантами на гарячих" напрямках, мужньо відбиваючи напади ворога. Однак 17 березня 2023 року, чоловік отримав тяжке поранення у бою біля селища Новоселівка Сватівського району Луганського області. На жаль, травми бійця виявилися несумісними із життям.

Євген Турчаненко загинув у боях з окупантами на фронті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях за Бахмут загинув син голови правління "Донецькоблгазу". Воїн ЗСУ з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист нашої Батьківщини.