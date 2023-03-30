Змінив гайковий ключ на автомат заради України: трубопровідник із Миколаєва загинув на фронті

Воїнові було 42 роки

В Україні триває розв’язана росією війна, яка щодня забирає життя наших захисників та мирних громадян. Трагічна звістка надійшла днями до міста Миколаїв.

Про це повідомляє "Миколаївводоканал", працівником якого був загиблий.

Як стало відомо, на фронті загинув 42-річний трубопровідник Жидких Олексій Миколайович. На початку повномасштабного вторгнення чоловік не вагаючись змінив гайковий ключ на автомат, щоб захистити свою батьківщину від росіян.

Більше року він мужньо захищав нашу землю у найгарячіших точках ведення бойових дій, а вдома героя чекала дружина та неповнолітній син. Проте, дочекатися батька та чоловіка їм не судилося. Днями він загинув у бою.

"Біль та смуток… Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну!", — пишуть його колеги.

Раніше ми писали, що на війні загинув закарпатський спортсмен, учасник змагань з лижного спортивного туризмуВасиль Зубрицький. Захиснику України було лише 28 років.

Також ми повідомляли, що у боях за Бахмут загинув син голови правління "Донецькоблгазу". Юнак був справжнім Героєм, котрий під час повномасштабної війни пішов на захист нашої України.