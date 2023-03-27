На Харківщині відшукали собаку загиблого Героя: про це просила його мати

Воїн хотів забрати собачку додому та не встиг

Військові на фронті часто знаходять собі улюбленців серед собак і котів. До прикладу, бійці під Бахмутом вилікували котика та завезли його додому в Київ. А напередодні матері загиблого воїна довелося шукати та повертати улюбленицю свого сина самотужки.

Як повідомила мати Героя Вікторія Пушкіна на своїй сторінці у Facebook, її син Кирило проходив службу у деокупованому під час вересневого наступу місті Вовчанськ на Харківщині. Там він і знайшов щеня, яке припало йому до серця та вирішив забрати собачку до себе.

Потім воїна перекинули в Бахмут. Він хотів забрати свою улюбленицю, але встиг лише дати їй ім’я – Фугаска. 2 березня Кирило загинув. Днями мати воїна попросила допомогти їй розшукати Фугаску, яка могла досі перебувати у Вовчанську. Там востаннє песика бачили в середині лютого.

Публікація отримала понад тисячу поширень. У підсумку тварину таки знайшли та повернулися родині, пише мати Героя. Нині Фугаска живе у своєму новому будинку у Харкові. Мати Героя наголошує, що її син був би уже радий цьому.

Нагадаємо, раніше військові розсмішили мережу відео, де вони годують собаку з дрона. Для песика скинули сосиски. А минулого року людей зворушила історія, як відомий італійський співак дав притулок для собаки з Куп’янська.