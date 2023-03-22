Без гумору ніяк: відео, як українські військові годують собаку з дрона, стало хітом мережі

Попри все, українські захисники залишаються на позитиві

Українські військові не перестають вражати, — при цьому, якщо свою мужність і професіоналізм вони давно довели, то тепер дивують ще й почуттям гумору. Так, вони показали, як за допомогою безпілотника погодували собаку на позиціях.

Відео опублікував на своєму каналі в TikTok користувач @pavlo_pavliv, і всього за добу воно зібрало понад 300 тисяч переглядів, майже 30 тисяч "лайків" та понад 500 коментарів.

На ролику показано, як військові зі сміхом прикріпили на безпілотник зв’язку з кількох сосисок, після чого запустили його. Прицілившись, сосиски скинули з дрона поруч із собакою на позиціях. У чотирилапого виникли труднощі з упаковкою сосисок, але інший військовий поблизу помітив його і допоміг розгорнути сосиски, — і операція все ж таки завершилася успішно.

Варто зауважити, що інцидент викликав безліч оптимістичних коментарів та жартів у мережі.

"Наступного разу скидайте вже очищені, у собаки ж лапки", "Так ось навіщо мавіки", "Це найкраще, що я бачив", "Ви молодці, що розважаєтеся і ржете, це підтримує дух і зцілює", "Чіп і Дейл рятують песика про голоду", "Ось це сервіс", "Собака в шоці" — серед іншого, пишуть українці.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше пенсіонер став зіркою ТікТок, щоб допомагати ЗСУ.