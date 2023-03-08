Дивляться навіть на фронті: відеорецепти від маленької киянки набрали мільйони переглядів у соцмережі

Надійці 2 роки й 9 місяців, але вона вже стала зіркою TikTok

Киянка Надія Чекмак, якій немає і трьох років, вже вміє готувати печиво, млинці, запіканку, рогалики, пироги, піцу, вареники, салати та навіть найпопулярнішу українську страву – борщ. Відеорецептами маленька господиня з допомогою мами ділиться у TikTok, збираючи тисячі лайків і створюючи гарний настрій, завдяки фірмовому привітанню і жартам.

"Привіт, мої найкращі", "Усім вітання", "Слава Україні" і "Всім доброго раночку" – такими словами, вимовленими з характерною інтонацією, починаються ролики, в яких Надія Чекмак готує різні страви. Дівчинці 2 роки й 9 місяців, але вона достатньо вправно порається на кухні.

- Надійка народилась у Києві у розпал епідемії коронавірусу – 21 травня 2020 року, — розповіла "Телеграфу" мама Надії – Людмила Петрук. – Донька достатньо рано почала говорити. В садочку, в який дочка пішла в 1 рік і 5 місяців, вихователі казали, що її єдину тоді можна було зрозуміти. Зараз вона знає багато віршів і пісень – такі відео теж є на її сторінці.

Надійка захоплює підписників не тільки приготуванням їжі, але й піснями і віршиками

"Я мала кухарочка", - читає віршик Надійка

Людмила додає, що, як і більшість дітей, Надійка змалечку виявляла інтерес до посуду, любила його розкладати, й батьки це дозволяли. А з минулої осені стала потрошку допомагати мамі готувати.

- В це час старший син Матвій як раз зацікавився TikTok, питав, яке відео можна зробити. Кажу: "Не знаю. А що ми найкраще вміємо? Давай, може, знімемо, як Надійка готує?" Так і почалося, – згадує Людмила. – Це було наприкінці січня, тобто зовсім недавно. Я навіть не очікувала, що це викличе такий ажіотаж. Найбільше переглядів – по 3,5 мільйони – мають, здається, два відео.

Надійка збирає лайки і коментарі відеорецептами

За словами жінки, відео з процесом приготування донькою різних смаколиків користувачі активно поширюють, лайкають і коментують. Більшість відгуків схвальні та позитивні, але і без негативу, як це буває в соцмережах, не обходиться.

- Дехто, помітивши у Надійці синець на обличчі, пише, що дитину б’ють, – наводить приклад Людмила. – Коли бачу таку реакцію, відповідаю, що я мама, можете напряму звернутись за поясненнями. А воно в тому, що у доньки така особливість. Ми жартуємо, що розмовляє Надійка добре, а от ходить так собі, через підвищений тонус м’язів вона це пізно почала робити та досі часто падає, при цьому не підкладає руки, тож часто страждає обличчя.

Відео приготування українських вареників

Бувають і коментарі, що я зомбую доньку, заробляю на ній, що завгодно. Хоча я повернулась до роботи, як тільки Надійці виповнилось три місяці, тобто це взагалі не через кошти було зроблено. Спочатку через сина, а потім був порив душі, тому що більшості подобаються рецепти від доньки, більшість пише, що це реально підіймає настрій, бадьорить в цей непростий час.

Більшість людей схвально ставляться до кулінарних спроб маленької киянки

Людмила наголошує, що всі зйомки проходять без примусу, лише коли у мами є час, а у доньки настрій. Якщо не враховувати підготовку всіх інгредієнтів, за яку відповідають дорослі, як і за всі маніпуляції з духовкою чи плитою, то все робиться настільки швидко, наскільки це можливо для маленької дівчинки.

- У Надійки зараз вже такий етап, що нічого взагалі неможливо без неї робити, – говорить Людмила. – Готую сину зранку сніданок, вона кричить: "Ти що, без мене?! Я буду теж". Тобто вона хоче завжди щось робити, але у мене робота, у Матвія гуртки, ще й тривалий час були відключення світла, тому треба все це врахувати. Крім того, потрібен час все розкласти, насипати, це завжди довше вкупі з прибиранням, ніж сама зйомка.

Як не скуштувати власноруч приготовані страви

Сьогодні на сторінці Надійки вже є з десяток відео, на яких вона замішує тісто і ліпить українські вареники чи робить піцу, варить борщ чи готує салат, бо вже весна і час подумати про фігуру.

Відео приготування борщу

Борщ без квасольки, то суп - мудрість від Надійки сподобалась коментаторам

- Коли ми перший раз знімали, я пояснювала дочці, як і що ми будемо поетапно робити, – згадує Людмила. – Зараз вона вже багато що вміє і не потребує моєї підказки. Але навіть знаючи послідовність дій, все одно перепитує тихенько: "Висипати? Додавати? Мішати?" Це не придумано, не змонтовано. Я спочатку навіть обрізала ці фрази, думала, нікому не буде цікаво, а потім мені сказали, що це така фішка Надійки та вона навпаки всім подобається. Як і привітання "Доброго раночку", його Надійка теж сама сказала з такою інтонацією, як ви зараз чуєте, коли я їй сказала, що будемо вітатися на початку. Так воно пішло, я зрозуміла, що коли ранок починається з такої фрази, то він трошки добріший.

Підписникам подобається фішка маленької господині все перепитувати

Лишаю і реакцію доньки, коли в неї щось не виходить чи вона вимазує одяг, бо буває, що і по кілька разів перевдягаю її, поки готуємо. Так, наприклад, було, коли робили шоколадний торт. Кожного разу ще знімаю посуд, який залучаємо, може, коли Надійка стане мегапопулярною, покажу, що лишається за кадром.

Відео приготування печива

Маленька господиня поділилась з читачами "Телеграфу" рецептом улюбленого печива

Рецепт улюбленого печива Надійки

Інгредієнти:

Борошно – 3 склянки

Маргарин (вершковий) чи вершкове масло – 250 г

Цукор – 0,5 стакана

Яйце куряче ­– 2 шт.

Кориця та ванільний цукор за бажанням та на смак.

Спосіб приготування:

У ємність висипати всі інгредієнти, вимісити. Тісто готове, коли перестане липнути до рук. Ненадовго відправити його "відпочити" до холодильника, потім тісто розкатати, вирізати формочками печиво. Випікати 20-25 хвилин в духовці при температурі 180-200 градусів.

Відеоролики від Надійки дивляться навіть на фронті. Військові вдячні малечі за те, що створює їм гарний настрій.

Військові роблять дуети з Надійкою, дякуючи їй за гарний настрій