Смотрят даже на фронте: видеорецепты от маленькой киевлянки набрали миллионы просмотров в соцсети

Надежде всего 2 года и 9 месяцев, но она уже стала звездой TikTok

Киевлянка Надежда Чекмак, которой нет и трех лет, уже умеет готовить печенье, блины, запеканку, рогалики, пироги, пиццу, вареники, салаты и даже самое популярное украинское блюдо – борщ. Видеорецептами маленькая хозяйка с помощью мамы делится в TikTok, собирая тысячи лайков и создавая хорошее настроение благодаря фирменному приветствию и шуткам.

"Привет, мои хорошие", "Всем привет", "Слава Украине" и "Всем доброе утречко" – такими словами, произнесенными с характерной интонацией, начинаются ролики, в которых Надежда Чекмак готовит разные блюда. Девочке 2 года и 9 месяцев, но она довольно ловко возится на кухне.

- Надежда родилась в Киеве в разгар эпидемии коронавируса – 21 мая 2020 года, – рассказала "Телеграфу" мама Надежды – Людмила Петрук. – Дочь довольно рано начала говорить. В садике, в который дочь пошла в 1 год и 5 месяцев, воспитатели говорили, что ее единственную тогда можно было понять. Сейчас она знает много стихов и песен – такие видео тоже есть на ее странице.

Надежда восхищает подписчиков не только готовкой, но и песнями и стихами

"Я мала кухарочка", — читает стишок Надя

Людмила добавляет, что, как и большинство детей, Надя с детства проявляла интерес к посуде, любила ее раскладывать, и родители это позволяли. А с прошлой осени стала понемногу помогать маме готовить.

– В это время старший сын Матвей как раз заинтересовался TikTok, спрашивал, какое видео можно сделать. Говорю: "Не знаю. А что мы лучше всего умеем? Давай, может, снимем, как Надя готовит?" Так и началось, – вспоминает Людмила. – Это было в конце января, то есть совсем недавно. Я даже не ожидала, что это вызовет такой ажиотаж. Больше всего просмотров – по 3,5 миллиона – имеют, кажется, два видео.

Надежда собирает лайки и комментарии под видеорецептами

По словам женщины, видео с процессом приготовления дочерью разных вкусностей пользователи активно распространяют, лайкают и комментируют. Большинство отзывов одобрительные и позитивные, но и без негатива, как это бывает в соцсетях, не обходится.

- Кое-кто, заметив у Надюши синяк на лице, пишет, что ребенка бьют, — приводит пример Людмила. – Когда вижу такую реакцию, отвечаю, что я мама, можете напрямую обратиться за объяснением. А оно в том, что у дочери такая особенность. Мы шутим, что говорит Надя хорошо, а вот ходит так себе, из-за повышенного тонуса мышц она это поздно начала делать и до сих пор часто падает, при этом не подкладывает руки, поэтому часто страдает лицо.

Видео приготовления украинских вареников

Бывают и комментарии, что я зомбирую дочь, зарабатываю на ней, что угодно. Хотя я вернулась на работу, как только Надюшке исполнилось три месяца, то есть это вообще не ради денег было сделано. Сначала ради сына, а потом был порыв души, потому что большинству нравятся рецепты от дочери, большинство пишет, что это реально поднимает настроение, бодрит в это непростое время.

Большинство людей одобрительно относятся к кулинарным пробам маленькой киевлянки.

Людмила отмечает, что все съемки проходят без принуждения, только когда у мамы есть время, а у дочери настроение. Если не учитывать подготовку всех ингредиентов, за которую отвечают взрослые, как и за все манипуляции с духовкой или плитой, то все делается настолько быстро, насколько это возможно для маленькой девочки.

– У Надюши сейчас уже такой этап, что ничего вообще невозможно без нее делать, – говорит Людмила. – Готовлю сыну утром завтрак, она кричит: "Ты что, без меня?! Я буду тоже". То есть она хочет всегда что-то делать, но у меня работа, у Матвея кружки, еще и долгое время были отключения света, поэтому нужно все это учесть. Кроме того, нужно время, чтобы все разложить, насыпать, это всегда дольше вкупе с уборкой, чем сама съемка.

Как не попробовать собственноручно приготовленные блюда

Сегодня на странице Надежды уже есть с десяток видео, на которых она замешивает тесто и лепит украинские вареники или делает пиццу, варит борщ или готовит салат, потому что уже весна и время подумать о фигуре.

Видео приготовления борща

Борщ без фасольки, это суп – мудрость от Надюши понравилась комментаторам

– Когда мы первый раз снимали, я объясняла дочери, как и что мы будем поэтапно делать, – вспоминает Людмила. – Сейчас она уже многое умеет и не нуждается в моей подсказке. Но даже зная последовательность действий, все равно переспрашивает тихонько: "Высыпать? Добавлять? Мешать?" Это не придумано, не смонтировано. Я сначала даже обрезала эти фразы, думала, никому не будет интересно, а потом мне сказали, что это такая фишка Наденьки и она, наоборот, всем нравится. Как и приветствие "Доброе утречко", его Надя тоже сама произнесла с той интонацией, которую вы сейчас слышите, когда я ей сказала, что будем здороваться в начале. Так и пошло, я поняла, что когда утро начинается с такой фразы, то оно немного лучше.

Подписчикам нравится фишка маленькой хозяйки все переспрашивать

Оставляю и реакцию дочери, когда у нее что-то не получается или она пачкает одежду, потому что бывает, что и несколько раз переодеваю ее, пока готовим. Так, например, было, когда делали шоколадный торт. Каждый раз еще снимаю используемую посуду, может, когда Надя станет мегапопулярной, покажу, что остается за кадром.

Видео приготовления печенья

Маленькая хозяйка поделилась с читателями "Телеграфа" рецептом любимого печенья

Рецепт любимого печенья

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Маргарин (сливочный) или сливочное масло – 250 г

Сахар – 0,5 стакана

Яйцо куриное – 2 шт.

Корица и ванильный сахар по желанию и вкусу.

Способ приготовления:

В емкость высыпать все ингредиенты, вымешать. Тесто готово, когда перестанет липнуть к рукам. Ненадолго отправить его "отдохнуть" в холодильник, затем тесто раскатать, вырезать формочками печенье. Выпекать 20-25 минут в духовке при температуре 180-200 градусов.

Видеоролики от Надежды смотрят даже на фронте. Военные благодарны малышке за то, что создает им хорошее настроение.

Военные делают дуэты с Надюшей, благодаря ее за хорошее настроение