Как правильно варить вареники, чтобы они не разваливались: топ-4 ошибки, которые допускает большинство

Следуя нескольким простым правилам, вареники всегда будут удаваться

Вареники – украинское национальное блюдо, которое издавна готовили наши предки. Самые распространенные начинки — картофель, капуста, мясо, грибы, фрукты и сыр. А бывают и "ленивые" вареники, для которых не нужна начинка — они очень просто готовятся и не менее вкусны, чем обычный вариант с картошкой. Главное – сделать к ним вкусную зажарку.

Кажется, что в приготовлении вареников нет ничего особенно сложного. Но это не совсем так, потому что налепить вкусных вареников, которые не будут разваливаться при отваривании – настоящее искусство. Как сделать, чтобы вареники больше не разваривались, рассказывает pixelinform. Чаще всего к этому приводят 4 распространенных ошибки, которые допускают большинство неопытных хозяек.

Лень кулинара

Если некоторые этапы приготовления кажутся вам несущественными, не спешите их пропускать — они могут оказаться чуть ли не ключевыми для всего процесса. Если вы не будете просеивать муку, то придется есть вареники на плохо замешанном тесте, да еще и с комочками; а если сэкономите силы и недостаточно долго будете вымешивать тесто, то рискуете испортить его консистенцию и тогда блюдо развалится прямо в кастрюле.

Слишком тонкое тесто

Если тесто сделать слишком тонким, оно, конечно же, развалится во время отваривания вареников. Толщина теста на вареники должна быть примерно 2 мм: если меньше — они не будут держаться вместе, если больше — дольше будут вариться. Особенно важно придерживаться стандарта, когда собираетесь добавлять много начинки.

Недостаточно прочные края

Это еще один важный нюанс, на который стоит обращать особое внимание. Чтобы вареники не развалились во время варки, края можно не только крепко скрепить, а еще и немного закрутить.

Количество начинки

Как бы много начинки не хотелось добавить, надо иметь чувство меры, чтобы не испортить все блюдо. Тоненькое тесто вареников может не выдержать "натиска" начинки и они просто развалятся прямо в кастрюле.

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