Як правильно варити вареники, щоб вони не розвалювались: топ-4 помилки, які допускає більшість

Дотримуючись кількох простих правил, вареники завжди вдаватимуться

Вареники — українська національна страва, яку здавна готували наші предки. Найпоширенішими начинками є картопля, капуста, м’ясо, гриби, фрукти та сир. А бувають і "ліниві" вареники, для яких не потрібна начинка — вони дуже просто готуються і не менш смачні, ніж варіант із картоплею. Головне — зробити до них смачну засмажку.

Здається, що у приготуванні вареників немає нічого особливо складного. Але це не зовсім так, бо наліпити смачних вареників, які не будуть розвалюватися при відварюванні — справжнє мистецтво. Найчастіше до цього призводять 4 поширені помилки, які допускають більшість недосвідчених господинь. Як зробити, щоб вареники більше не розварювалися, розповідає pixelinform.

Лінощі кулінара

Якщо деякі етапи приготування здаються вам несуттєвими, не поспішайте їх пропускати — вони можуть виявитися мало не ключовими для всього процесу. Якщо ви не будете просіювати борошно, то доведеться їсти вареники на погано замішаному тісті, та ще й з грудочками; а якщо зекономите сили й недостатньо довго будете вимішувати тісто, то ризикуєте зіпсувати його консистенцію і тоді страва розвалиться прямо в каструлі.

Занадто тонке тісто

Якщо тісто зробити занадто тонким, воно, звісно ж, розвалиться під час відварювання вареників. Товщина тіста на вареники має бути приблизно 2 мм: якщо менше — вони не триматимуться купи, якщо більше — довше будуть варитися. Особливо важливо дотримуватися стандарту, коли збираєтеся додавати багато начинки.

Недостатньо міцні краї

Це ще один важливий нюанс, на який варто звертати особливу увагу. Щоб вареники не розвалилися під час варіння, краї можна не тільки міцно скріпити, а ще й трохи закрутити.

Кількість начинки

Як би багато начинки не хотілося додати, треба мати почуття міри, щоб не зіпсувати всю страву. Тоненьке тісто вареників може не витримати "натиску" начинки й вони просто розваляться прямо у каструлі.

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