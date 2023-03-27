На Харьковщине нашли собаку погибшего Героя: об этом просила его мать

Воин хотел забрать собачку домой и не успел

Военные на фронте часто находят себе любимцев среди собак и кошек. К примеру, бойцы под Бахмутом вылечили котика и отвезли его домой в Киев. А накануне матери погибшего воина пришлось искать и возвращать любимицу сына своими силами.

Как сообщила мать Героя Виктория Пушкина на своей странице в Facebook, ее сын Кирилл проходил службу в деоккупированном во время сентябрьского наступления городе Волчанск Харьковской области. Там он и нашел щенок, который пришелся ему в сердце и решил забрать собачку к себе.

Затем воина опрокинули в Бахмут. Он хотел забрать свою любимицу, но успел только дать ей имя – Фугаска. 2 марта Кирилл погиб. На днях мать воина попросила помочь ей разыскать Фугаску, которая до сих пор могла находиться в Волчанске. Там последний раз собачку видели в середине февраля.

Публикация получила более тысячи распространений. В итоге животное нашли и вернулись семье, пишет мать Героя. Сегодня Фугаска живет в своем новом доме в Харькове. Мать Героя отмечает, что ее сын был бы рад этому.

Напомним, ранее военные рассмешили сеть видео, где они кормят собаку из дрона. Для собачки сбросили сосиски. А в прошлом году людей тронула история, как известный итальянский певец приютил собаку из Купянска.