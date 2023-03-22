Без юмора никак: видео, как украинские военные кормят собаку с дрона, стало хитом сети

Несмотря ни на что, украинские защитники остаются на позитиве

Украинские военные не перестают поражать, — и если свое мужество и профессионализм они давно доказали, то теперь удивляют еще и чувством юмора. Так, они показали, как с помощью беспилотника покормили собаку на позициях.

Видео опубликовал на своем канале в TikTok пользователь @pavlo_pavliv, и всего за сутки оно собрало более 300 тысяч просмотров, почти 30 тысяч "лайков" и более 500 комментариев.

На ролике показано, как военные со смехом прикрепили на беспилотник связку из нескольких сосисок, после чего запустили его. Прицелившись, сосиски сбросили с дрона рядом с собакой на позициях. У четырехлапого возникли затруднения с упаковкой сосисок, но другой военный поблизости заметил его и помог развернуть сосиски, — и операция все же завершилась успешно.

Стоит заметить, что инцидент вызвал массу оптимистичных комментариев и шуток в сети.

"В следующий раз сбрасывайте уже очищенные, у собаки ж лапки", "Так вот зачем мавики", "Это лучшее, что я видел", "Вы молодцы, что развлекаетесь и ржете, это поддерживает дух и исцеляет", "Чип и Дейл спасают песика о голода", "Вот это сервис", "Собака в шоке", — среди прочего, пишут украинцы.

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее пенсионер стал звездой ТикТока, чтобы помогать ВСУ.