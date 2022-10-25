Известный итальянский певец приютил пса из Купянска: история тронула сеть

Животное получило ранение во время одного из обстрелов Купянска

Всемирно известный итальянский певец Андреа Бочелли приютил у себя пса Джека, который перенес российскую оккупацию и был найден бойцами ВСУ во время освобождения Купянска.

Как сообщил боец ВСУ и депутат Киевского городского совета Олесь Маляревич, пес во время оккупации практически потерял слух из-за взрывов, а также получил осколочное ранение в спину.

Несмотря на это, Джек сохранил доброту, любовь и веру в людей.

"Чудеса случаются даже в темные времена", — прокомментировал историю Маляревич.

По его словам, собаку он нашел на следующий день после освобождения Купянска, а затем доставил в Киев, где травмированному животному удалили осколок со спины и поправили здоровье.

Депутат отметил, что история того, как Джек попал в Италию достойна отдельного видео, а также поблагодарил Бочелли за то, что тот приютил пса в своей семье.

Многие пользователи сети остались тронутыми историей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как люди вместе со своими "хвостиками" выбирались из оккупированного Мариуполя. К слову, многие беженцы выехали вместе с домашними питомцами.