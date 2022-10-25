Відомий італійський співак дав притулок псу з Куп’янська: історія зворушила мережу

Тварин отримав поранення під час одного з обстрілів Куп’янська

Всесвітньо відомий італійський співак Андреа Бочеллі дав притулок собакі Джеку, який переніс російську окупацію і був знайдений бійцями ЗСУ під час звільнення Куп’янська.

Як повідомив боєць ЗСУ та депутат Київської міської ради Олесь Маляревич, пес під час окупації практично втратив слух через вибухи, а також отримав осколкове поранення у спину.

Попри це, Джек зберіг доброту, любов та віру в людей.

"Чудеса трапляються навіть у темні часи", — прокоментував історію Маляревич.

За його словами, собаку він знайшов наступного дня після звільнення Куп’янська, а потім доставив до Києва, де травмованій тварині видалили уламок зі спини та поправили здоров’я.

Депутат зазначив, що історія того, як Джек потрапив до Італії гідна окремого відео, а також подякував Бочеллі за те, що той дав притулок псові у своїй родині.

Багато користувачів мережі залишилися зворушеними історією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як люди разом зі своїми "хвостиками" вибиралися з окупованого Маріуполя. До речі, багато біженців виїхали разом із домашніми вихованцями.