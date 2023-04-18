Прикрив побратимів бронею танка: стало відомо про героїчну загибель воїна з Харкова

Воїн ЗСУ проявив мужність і врятував побратимів на початку російського вторгнення

Україна щоденно втрачає у боях з окупантами найкращих своїх захисників. Серед них і слюсар-ремонтник кранів ремонтно-механічного цеху харківського АТ "Українські енергетичні машини", майор Євген Зінченко. Воїн загинув у бою ще 5 березня 2022 року, однак публічно його загибель прокоментували лише зараз.

Черговою сумною звісткою поділилися на сторінці підприємства у Facebook, зазначивши, що під час наступу окупантів у Чернігівській області український захисник отримав тяжке поранення, однак це його не зупинило. Боєць розвернув свій танк поперек дороги, якою рухався противник, захистивши побратимів від прямого вогню росіян. Завдяки цьому бійці Збройних сил мали час змінити позицію та залишитися живими. Сам герой того дня загинув.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають! Вічна пам’ять та слава українському воїну, який захищав Батьківщину і кожного з нас!", — йдеться в публікації.

Що відомо про воїна

Український герой працював на АТ "Укренергомашини" з 2013 року. Однак вже у 2015-му став на захист Батьківщини. Після чоловік успішно завершив навчання в Університеті повітряних сил, після чого служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Вже 2021 року Євген став заступником дивізіону з озброєння.

Серед декількох нагород воїна — бригадна "Медаль за сумлінну службу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях з окупантами Україна втрачає не лише своїх синів і дочок. За нашу Батьківщину готові віддати найдорожче — своє життя, не лише українці, а й уродженці інших держав. Саме таку непомірну ціну сплатив грузинський доброволець Арсен Кецбая.