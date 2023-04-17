Його сини продовжують воювати: на фронті загинув підполковник з Рівненщини

Рідні та близькі запам’ятали чоловіка як надійного друга, побратима, колегу та справжнього фахівця з військової справи

На сході України, де точаться важкі бої з російськими окупантами, загинув підполковник ЗСУ, заступник комбата з матеріального та технічного забезпечення 14-го окремого стрілецького батальйону "Полісся" Юрій Майстренко з міста Корець Рівненської області.

Трагедія сталася 14 квітня. Військовий героїчно загинув під час виконання чергового бойового завдання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доцент кафедри цивільно-правових дисциплін МЕГУ Ігор Риженко.

"Він був яскравим прикладом для наслідування перш за все своїм двом синам, які разом з ним з перших днів на війні захищають нашу Батьківщину від російської агресії, а також для своїх підлеглих, які називали його Батьком от і цього трагічного разу він був з ними поруч. Він був надійним другом, побратимом, колегою, справжнім фахівцем військової справи, батьком та люблячим чоловіком", — написав Риженко.

Рідні та знайомі військового не можуть повірити у те, що Юрія більше немає. У коментарях під постом деякі користувачі зазначили, що ще зовсім недавно особисто спілкувалися з українським захисником і змиритися з цією втратою важко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Бахмут загинув розвідник Артур Пашкуляк із позивним "Махно". Побратими згадують чоловіка як людину незламної волі.