"Командир, який завжди повертав хлопців живими": у боях за Бахмут загинув ще один воїн ЗСУ (фото)

Чоловік був братом відомої на Нікопольщині волонтерки

У боях за Бахмут (Донецька область) загинув ще один український герой Олександр Павлишин. Чоловік був мешканцем Нововоронцовської громади.

Як у суботу, 22 квітня, повідомило видання Nikopolnews, воїн був братом відомої волонтерки з Нікополя Анни Клим.

"Вчора стало відомо, що 14 квітня у важких боях за Бахмут загинув наш хрещенівець Олександр Іванович Павлишин, 22.11.1980 р.н.", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про воїна

Олександр Павлишин боронив Україну ще з початку війни у 2014-му році. За життя отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Без жодних вагань 24 лютого 2022 року, коли росія повномасштабно вторглася в Україну він одразу пішов до військкомату. Тривалий час вибивав окупантів з територій Батьківщини у складі 22 батальйону 92 бригади командиром відділення. Саме ці воїни звільняли від росіян Харківську область.

У листопаді перевівся в 17 танкову бригаду. А в грудні виходив у бій командиром відділення під Соледаром. У січні командиром відділення під Бахмутом — завжди повертав своїх хлопців живими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Бахмутом загинули п’ятеро бійців легендарного 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".