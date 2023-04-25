Сталіна, Свєтлан і Галактіон: які дивні імена зустрічали українці у своєму житті (опитування)

Дивними іменами

Кожне покоління має популярні імена для дітей, але зустрічаються і доволі дивні. Щорічні зведення Мін’юсту про найдивніші імена, які давали дітям в Україні стають подією. Однак, це не віяння моди, як може здатися на перший погляд, оскільки дивні та рідкісні імена можна було зустріти завжди.

Сторінка "Новини 25/7" провела опитування серед своїх сотень тисяч підписників, які дивні імена зустрічали вони у своєму житті. Багато людей розповідають про бабусь і дідусів, які мали оригінальне ім’я. Також цікаві випадки "радянських імен". Важко повірити, що існують люди, названі на честь першого радянського вождя володимира леніна. Ми відібрали найцікавіші коментарі.

Олександра Пономаренко: "Горпина, Лукерія, Секлета в нашому селі".

Олена Хоменко: "Квітка, Дзвінка, так зовуть двух сестер".

Валентина Улеско: "Світлозара".

Алла Полянчич: "Констанція проживає в Кривому Розі, я разом з нею лікувалась".

Світлана Буратинська-Винокурова: "Сталіна".

Ніна Петрик: "Флавіан".

Людмила Починок-Прокопенко: "Далібор, Радомир", — жінка відзначила, що це словацькі імена.

Надя Нагорная: "Галактіон".

Zhanna Makarchuk: "Олімпіада, Рафаліна, Савелія, Текля".

Безрукава Надія: "Мій дідусь — Теофілій".

Світлана Забудська: "Мій прадід Ахтиз".

Оля Франчук: "Героній".

Свєта Вурсул: "Пентелей мій прадід".

Ром Самураєнко: "Свєтлан".

Галина Гедронович: "Ідея".

Наталія Хоменко: "Октябр Іванович, Олімпіада Митрофанівна…", — вочевидь теж названі на честь радянських термінів, типу Жовтневої революції.

Наташа Тичинська: "Ніколь, на яку кажуть Коля", — вочевидь, Ніколь Кідман в Україні була б Коля Кідман.

Ірина Страдіварі: "Дівчина на ім'я ІЯ".

Гера Панченко: "А мене звати Генрієтта (Гєра)".

Halyna Holosovska: "Імен не "зустрічали", зустрічали людей-носіїв дивних імен, Вілен (скорочення від Володимир Ілліч Ленін), наприклад", — знову радянське ім’я.

Нагадаємо, раніше українці розповіли, як матюкалися їхні бабусі та дідусі. Обговорення зібрало багато інформації про автентичну українську лайку.

Зазначимо, що українська лайка — вигадлива та не принижує процес кохання, на відміну від російської. Тож "Телегра" раніше радив, як правильно лаятися українською мовою.