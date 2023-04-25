Сталіна, Свєтлан і Галактіон: які дивні імена зустрічали українці у своєму житті (опитування)
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Дивними іменами
Кожне покоління має популярні імена для дітей, але зустрічаються і доволі дивні. Щорічні зведення Мін’юсту про найдивніші імена, які давали дітям в Україні стають подією. Однак, це не віяння моди, як може здатися на перший погляд, оскільки дивні та рідкісні імена можна було зустріти завжди.
Сторінка "Новини 25/7" провела опитування серед своїх сотень тисяч підписників, які дивні імена зустрічали вони у своєму житті. Багато людей розповідають про бабусь і дідусів, які мали оригінальне ім’я. Також цікаві випадки "радянських імен". Важко повірити, що існують люди, названі на честь першого радянського вождя володимира леніна. Ми відібрали найцікавіші коментарі.
Олександра Пономаренко: "Горпина, Лукерія, Секлета в нашому селі".
Олена Хоменко: "Квітка, Дзвінка, так зовуть двух сестер".
Валентина Улеско: "Світлозара".
Алла Полянчич: "Констанція проживає в Кривому Розі, я разом з нею лікувалась".
Світлана Буратинська-Винокурова: "Сталіна".
Ніна Петрик: "Флавіан".
Людмила Починок-Прокопенко: "Далібор, Радомир", — жінка відзначила, що це словацькі імена.
Надя Нагорная: "Галактіон".
Zhanna Makarchuk: "Олімпіада, Рафаліна, Савелія, Текля".
Безрукава Надія: "Мій дідусь — Теофілій".
Світлана Забудська: "Мій прадід Ахтиз".
Оля Франчук: "Героній".
Свєта Вурсул: "Пентелей мій прадід".
Ром Самураєнко: "Свєтлан".
Галина Гедронович: "Ідея".
Наталія Хоменко: "Октябр Іванович, Олімпіада Митрофанівна…", — вочевидь теж названі на честь радянських термінів, типу Жовтневої революції.
Наташа Тичинська: "Ніколь, на яку кажуть Коля", — вочевидь, Ніколь Кідман в Україні була б Коля Кідман.
Ірина Страдіварі: "Дівчина на ім'я ІЯ".
Гера Панченко: "А мене звати Генрієтта (Гєра)".
Halyna Holosovska: "Імен не "зустрічали", зустрічали людей-носіїв дивних імен, Вілен (скорочення від Володимир Ілліч Ленін), наприклад", — знову радянське ім’я.
Нагадаємо, раніше українці розповіли, як матюкалися їхні бабусі та дідусі. Обговорення зібрало багато інформації про автентичну українську лайку.
Зазначимо, що українська лайка — вигадлива та не принижує процес кохання, на відміну від російської. Тож "Телегра" раніше радив, як правильно лаятися українською мовою.